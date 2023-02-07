أعلنت «زين السعودية» توقيعها اتفاقية تعاون إستراتيجي مع «أمازون ويب سرفيسس» (AWS)، مقدمة الخدمات السحابية الأكثر شمولاً واعتماداً في العالم، لتمكين قدرات عملائها من الشركات والمؤسسات بتقنيات خاصة عبر شبكة الجيل الخامس (5G)، وذلك من خلال خدماتها السحابية، والتي تتضمن أجهزة آمنة وذات كفاءة عالية.



وقد تمت بنجاح تجربة النظام عبر شبكة «زين السعودية»، مما سيعزز ويسرع من جهودها في نشر البنية التحتية السحابية لتغطي أكبر عدد من الشركات على مستوى المملكة.

وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة «زين السعودية» في مؤتمرLEAP2023 التقني العالمي، في نسخته الثانية، والذي يعقد من 6 إلى 9 فبراير تحت عنوان «نحو آفاق جديدة»، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، في العاصمة السعودية الرياض.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن «زين السعودية» من الاستفادة من قوة البنية التحتية السحابية لـAWS، لتطوير أدوات وخدمات جديدة تهدف إلى تحسين أداء شبكة الجيل الخامس 5G، لاسيما الخدمات السحابية وتعزيز أمنها ودعم نشر تطبيقات جديدة للعملاء من قطاع الأعمال والشركات.

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في «زين السعودية» المهندس عبدالرحمن المفدى، أن لدى الشركتين خريطة طريق لتشكيل شراكة إستراتيجية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للسوق، من شأنها دفع النمو والابتكار في قطاع التقنية، لاسيما على مستوى الخدمات السحابية.



وأشار المفدى إلى أن «زين السعودية» تحرص على طرح حلول شبكات مخصصة للشركات، أكثر موثوقية وأماناً، وتساعدها على العمل بكفاءة وفعالية أكبر، وتسهم في نفس الوقت في تعزيز مسيرة التحول الرقمي للمملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأضاف: «هذا التعاون سيسهم في ابتكار منصة متخصصة للخدمات السحابية للشركات ونحن متحمسون لرؤية التأثير الذي ستحدثه حلولنا السحابية على مستقبل قطاع الأعمال في السعودية».

يذكر أن مشاركة «زين السعودية» في هذا الحدث العالمي، وللمرة الثانية على التوالي تأتي تحت عنوان «التقنية في خدمة الاستدامة» وتهدف إلى مواكبة جهود منظمي الحدث، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إلى جانب حرصها على دعم المحتوى المحلي والمشاريع الناشئة في السعودية في قطاع التقنية والاتصالات.