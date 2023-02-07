أنظار الشركة المتخصصة بالتقنيات المبتكرة تتجه نحو المملكة العربية السعودية، كإحدى الدول الرائدة في مجال تقنيات الرعاية الصحية ومركز حيوي لتوسيع حضورها في الشرق الأوسط

الترجمة الفورية للغة العربية من ضمن اللغات العديدة التي ستقدم للمستخدمين

أعلنت شركة إكس راي غلاس عن عزمها عرض نظاراتها الذكية XRAI Glasses المدعومة بتكنولوجيا الواقع المعزز للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، التي تتيح للمستخدمين إمكانية «رؤية» المحادثات التي تدور حولهم.

وتم الإعلان عن ذلك بالتزامن مع حضور المؤسس المشارك للشركة ميتشل فيلدمان، المؤتمر العالمي للتقنية LEAP 2023 الرياض.

وتقوم برمجيات النظارات الذكية بتحويل الكلام إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي، ما يسهم بإحداث نقلة نوعية في حياة المرضى المصابين بالصمم وصعوبات بالسمع، إضافة إلى مرضى الحالات المرضية العصبية كقصور الانتباه والنشاط الزائد واضطرابات المعالجة السمعية.

وسيستفيد ملايين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تذكر تفاصيل الحوارات التي يستمعون إليها من قدرات هذه النظارات، سواء كانوا يعانون من ضعف في الذاكرة، أو صعوبات في التركيز والتي غالباً ما تكون ناجمة عن إيقاع الحياة اليومية المعاصرة.

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية؛ يتجاوز تعداد مجتمع الصم في السعودية 720 ألف شخص، وهو العدد الأكبر من المصابين بالصمم في العالم العربي في حين تم تشخيص إصابة 15% (2.5 مليون نسمة) من إجمالي عدد الأطفال في المملكة بمرض قصور الانتباه والنشاط الزائد، مقابل 10% من المصابين بالمرض في الولايات المتحدة، مما يؤكد أهمية إطلاق هذا المنتج المتطور للرعاية الصحية في هذا الوقت.

وتستخدم النظارات الذكية مجموعة من أحدث التقنيات فائقة التطور تحول أصوات الكلام إلى نصوص يتم عرضها على شاشة النظارات. وتعتقد الشركة المنتجة بأن هذه النظارات الذكية ستحظى بإعجاب واسع من جانب جيل الألفية وما بعده، الذين أصبحت قراءة الحوارات على شكل نصوص مكتوبة، إحدى العادات المتأصلة لديهم، حيث تتيح لهم إمكانية تلخيص اجتماعات العمل المهمة والمحاضرات الجامعية الطويلة. ويمكن لأي شخص تحويل معظم الحوارات في حياته اليومية إلى نصوص مكتوبة باستخدام التطبيق والنظارات، بما يتجاوز مجرد مشاهدة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي يمكنها حالياً عرض نصوص مكتوبة للمقاطع الصوتية.

وتم تزويد هذه النظارات بمزايا اخرى عديدة مثل قدرات التعرف على الصوت لتحديد المتحدثين، فضلاً عن ترجمة الكلام إلى لغات مختلفة بما في ذلك اللغة العربية.

وتعتزم إكس راي غلاس إطلاق مساعد شخصي قائم على الذكاء الاصطناعي لعيني المستخدم. وبمجرد أن يقوم المستخدم بطرح أي سؤال مهما كان معقداً، تقوم النظارات فوراً بعرض الإجابة بشكل نص مكتوب على شاشتها.

ويستخدم المساعد الشخصي القائم على الذكاء الاصطناعي تقنية الدردشة ChatGPT فائقة التطور لتحسين تجربة المستخدم، ما يمنحه قدرات وفعالية أكبر مقارنة مع جميع الأجيال الحالية من أجهزة المساعدة الصوتية.

يتاح تطبيق XRAI Glass للتنزيل من Google Play، وتتوفر نظارات Nreal Air Augmented Reality على أمازون.

https://xrai.glass