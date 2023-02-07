أعلن مؤتمر «ليب 23»، الذي تستضيفه الرياض، أمس (الاثنين) استثمارات تزيد على 9 مليارات دولار (33.75 مليار ريال)، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزاً لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وجاء الإعلان وفقاً لما أكده وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي يستمر حتى (الخميس) القادم.وأكد السواحة أن هذه الحزم من الاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمكينه لقطاع التقنية، الذي يعد من القطاعات الواعدة التي تشهد دعماً غير مسبوق إيماناً بأهمية الاستفادة من الآفاق المفتوحة والمجالات النوعية على مُختلف أشكالها الاقتصادية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار الصناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة.وأوضح الوزير أن تنظيم المملكة مؤتمر «ليب 23» يُعد تأكيداً أيضاً للدعم الكبير الذي تحظى به رحلة التحول الرقمي والتقني من ولي العهد، وحرصه على مُواكبة التطورات والمُتغيرات المُتسارعة في العالم تحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاعات الواعدة وتقنيات المُستقبل.