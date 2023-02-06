كشف الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية جون لي، أنه يستهدف جذب أكبر شركة نفط في العالم «أرامكو» السعودية والشركات التابعة لها، للاستثمار والإدراج في المدينة، وتعهد بالتوصل إلى «عدد كبير من الاتفاقيات» مع دول الخليج خلال رحلته التي تستغرق أسبوعاً في الشرق الأوسط.وبين، عقب وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، أنه سيلتقي كبار المسؤولين التنفيذيين في «أرامكو»، وسوف يسلط الضوء على ما تقدمه هونغ كونغ على أنها مركز مالي دولي، بالإضافة إلى مركز لإدارة الأصول والمخاطر.وقال: «من خلال مجموعتنا من المهنيين والتدفق الحر لرأس المال، كانت هونغ كونغ وجهة شهيرة للصناديق والشركات السيادية للإدراج»، وفقاً لصحيفة «SCMP».ويبدأ لي حملة لجذب استثمارات جديدة إلى المدينة بعد نحو 3 سنوات من العزلة الوبائية، وسيلتقي الزعيم مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية، ويسلط الضوء على ما يجب أن تقدمه هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وفقاً للتقرير، الذي نقل عن الزعيم قوله إنه سيبذل قصارى جهده لتشجيع «أرامكو» على الإدراج في المدينة.وتأتي رحلته في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون المحليون في هونغ كونغ للترويج للمدينة وجذب فرص استثمارية جديدة لتعزيز اقتصادها المنهك، الذي انكمش العام الماضي للسنة الثالثة منذ عام 2019.