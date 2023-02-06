حددت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نطاق قيمة العقود عالية القيمة، لتصبح العقود التي تساوي أو تزيد قيمتها التقديرية على مبلغ 25 مليون ريال، على أن يتم معاملة عقود الأعمال والمشتريات كعقود عالية القيمة، بدءاً من غرة رمضان القادم.جاء ذلك في خطاب اتحاد الغرف السعودية المشار فيه إلى برقية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بشأن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، والشركات المدرجة في السوق المالية من الأعمال والمشتريات، والمتضمن الاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على تحديد نطاق قيمة العقود عالية القيمة لتصبح العقود التي تساوي أو تزيد قيمتها التقديرية على 25 مليون ريال، وعليه ستتم معاملة عقود الأعمال والمشتريات التي تساوي أو تزيد قيمتها التقديرية على ذلك المبلغ كعقود عالية القيمة.