سعيا للمساهمة في إثراء القطاع الرياضي والترفيهي في المملكة العربية السعودية، وقعت شركة «المواجهة للترفيه» عقد حق امتياز تجاري حصري مع شركة «فوت لاب العالمية» على مستوى المملكة العربية السعودية.

«فوت لاب» هو أول متنزه ترفيهي ورياضي مغلق لتدريب وقياس أداء كرة القدم على مستوى العالم، ووصوله إلى المملكة سيساهم في الارتقاء بمنظومة كرة القدم المحلية ومستقبل الرياضيين فيها، وقد تأسست «فوت لاب» بملكية مشتركة، حيث تمت الشراكة بين نجوم كرة القدم البرتغالية «روي كوستا» أحد الشركاء المؤسسين، و«كريستيانو رونالدو» من خلال شركته التقنية «ليجند». وقد بدأت الفكرة بتصور يدمج ما بين مزيج من الألعاب الإلكترونية وكرة القدم الواقعية وأحدث التقنيات لإضفاء الحيوية على تجربة اللعب الواقعية، وبهذا أصبحت «فوت لاب» إحدى الوجهات الرئيسية لتدريب اللاعبين وتمكينهم من متابعة بيانات أدائهم أثناء اللعب عبر محطات مختلفة داخل أنحاء المتنزه المتصلة بنظام بيئي رقمي.

تم تصميم «فوت لاب» لخدمة الجيل القادم من لاعبي كرة القدم، بهدف ربطهم بمجتمع عالمي واحد، ليقدم للاعبين مكانًا للتنافس الودي أمام خصومهم، وليزود أيضا اللاعبين والمدربين بالأدوات الأساسية لقياس أدائهم وتتبعه في الوقت الفعلي، واستخدام هذه البيانات لتطوير إمكانيات كل لاعب وفقا لاحتياجاته، حيث تعتبر تقنية «فوت لاب» ملكية خاصة طُورت على أيدي علماء في مجال الرياضة، وفريق من مهندسي البرمجيات، وخبراء في أكثر من مجال كتصميم واجهة المستخدم، والذكاء الاصطناعي، لتقديم أفضل تجربة تدريب بالاعتماد على البيانات.

وبهذا الصدد، أعرب لويس بارافيتا، الرئيس التنفيذي لشركة «فوت لاب» العالمية، عن أهمية هذه الاتفاقية لما تقدمها من فرصة لخدمة السوق السعودي، مضيفًا «نحن على وعي تام بأن الرياضة جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ونحن في غاية الامتنان للدعم المطلق الذي قدمه لنا جميع شركائنا لإطلاق «فوت لاب» في السعودية، خصوصا أن هذا التوقيت مثالي لوجود كريستيانو هنا ولما تحظى به المملكة من اهتمام عالمي».

وأشار إلى أن «فوت لاب» تطمح لإحداث تغيير هائل في المملكة العربية السعودية، بتقديم مرافق راقية وطاقم تدريب مختص لتحليل أداء اللاعبين وتطويره، وتمكينهم من مواجهة التحديات، بالإضافة إلى اختبار مهاراتهم المعرفية والجسدية والتقنية والعمل على تحسينها.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «المواجهة للترفيه»، أحمد مدني، إلى أن النظرة المستقبلية لمجال الترفيه والرياضة عالية الطموح في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لذا فإن الوقت مناسب لاغتنام الفرص وتقديم ابتكارات وتجارب جديدة في هذا القطاع، وهذا ما نسعى لتحقيقه عبر هذه الشراكة مع «فوت لاب».

وأضاف: «نشأت هذه الشراكة تماشيًا مع أهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، والذي يشجع القطاع الخاص على المساهمة في تطوير قطاعي الرياضة والترفيه بتوفير العديد من الفرص الرياضية والترفيهية وخلق تجارب جديدة تساهم في رفع مستوى جودة الحياة».