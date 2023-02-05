تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع في جلسة الجمعة في جلسة متقلبة بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير الماضي.أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضاً 2.49 دولار أو 3.3% إلى 73.39 دولار، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولاراً و73.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الـ5 من شهر يناير.وسجل خام برنت تراجعاً 7.8% هذا الأسبوع، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9%.وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في شهر يناير، وسط استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متنفساً في معركته لكبح التضخم.