تراجعت أسعار الذهب في جلستين فقط بقيمة 95 دولاراً، إذ تراجعت أسعار أوقية الذهب (31.1 غرام عيار 24) في جلستين فقط بقيمة 95 دولاراً، لتنخفض إلى 1864.61 دولار.وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعاً طفيفاً (الأربعاء) الماضي عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، إلا أنه سجل تراجعاً قوياً في اليومين التاليين، ليتراجع بنسبة 4.85%.وكانت أسعار الذهب قد سجلت في أدنى مستوياتها في 3 أشهر 1616.62 دولار، واستمرت في سلسلة الصعود المتسلسل لتصل مكاسبه في 3 أشهر نحو 21.22%، كاسباً نحو 343 دولاراً في كل أوقية.ووفقا لأسعار الأوقية الحالية، فإن سعر غرام الذهب عيار 24 يعادل 224.8 ريال، أما أسعار الغرام عيار 18 فأصبح 168.62 ريال (193.92 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، أما الذهب عيار 21 فأصبح سعر الغرام الصافي 196.7 ريال (226.21 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة).ويباع الذهب عيار 24 على شكل سبائك غالباً، ولا تُفرض ضريبة القيمة المضافة عليه، فيما يباع الذهب عيار 21 و18 على شكل ذهب مشغول، وتفرض عليه الضريبة، إضافة إلى رسوم المصنعية ومكاسب التجار.وكان رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قد تعهد «بالزيادات المستمرة» في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.وقال باول في المؤتمر الصحفي: «إن الفيدرالي الأمريكي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم، مشيراً إلى أن الفيدرالي يدرس زيادتين جديدتين في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على مستوى مقيد للسياسة النقدية يسمح بكبح التضخم».وأضاف باول: «المركزي الأمريكي قد يتجاوز معدل الفائدة الأقصى على الأموال الفيدرالية الذي حدده في توقعاته لشهر ديسمبر والبالغ 5.1%».