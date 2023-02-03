فيما رفع البنك الفيدرالي الأمريكي، (الأربعاء) الماضي، الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، أظهر تقرير عقاري حديث أن ارتفاع سعر الفائدة ألقى بظلاله على السوق العقارية السعودية خلال العام الماضي 2022، إذ انخفضت أعداد الصفقات العقارية على مستوى المملكة ومنطقة الرياض بنسبة 22.9% و26.5% على التوالي، بينما ارتفعت قيمة الصفقات العقارية على مستوى المملكة بنسبة 6.6%، وانخفضت في منطقة الرياض 3.8%.ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال العام الماضي في منطقة الرياض إلى 65.577 صفقة؛ وهو رقم مقارب لمجموع أعداد الصفقات العقارية في بقية مناطق المملكة (باستثناء منطقتي مكة المكرمة والشرقية) إذ بلغ مجموعها 67,668 صفقة. وبين أن شمال الرياض تصدر الترتيب للأكثر نمواً ببقية مناطق المدينة، وبلغت نسبة النمو في شمال الرياض نحو 22%.سيطرت الأراضي الخام على المشهد في مدينة الرياض استجابة لزيادة الطلب وقلة المعروض السكني، إذ تصدر حي النرجس قائمة أعلى الأحياء تداولا في مدينة الرياض لعام 2022 من ناحية قيمة الصفقات بزيادة 21% مقارنة بعام 2021، وشهد عام 2022 دخول حي العليا إلى قائمة الأحياء الأعلى تداولاً من ناحية القيمة إذ تضاعفت قيمة الصفقات في الحي بنسبة 115% مقارنة بعام 2021.استحوذت الصفقات السكنية العقارية «بكامل أنواعها» على معظم الصفقات العقارية، إذ بلغت نسبتها 85% من إجمالي الصفقات خلال العام 2022، بينما لم تتجاوز الصفقات التجارية (بكامل أنواعها) 15% من إجمالي عدد الصفقات في السعودية.وشكلت قيمة الصفقات السكنية (بكامل أنواعها) 60.5% خلال العام 2022 بينما لم تتجاوز الصفقات التجارية (بكامل أنواعها) 39.5% من إجمالي قيمة الصفقات على مستوى المملكة العربية السعودية. وتركزت أكبر الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية في مناطق الرياض، مكة المكرمة والشرقية، ووفقاً لأكبر الصفقات التي تمت، فقد استحوذت مدينة الدمام على أعلى صفقة وبلغت قيمتها نحو 2.89 مليار ريال، وتبلغ مساحة الأرض 5.6 مليون متر مربع، فيما بلغ متوسط سعر المتر نحو 510 ريالات، وكانت ثاني أعلى الصفقات في مدينة الرياض بقيمة 2.85 مليار ريال، بمساحة 13.1 مليون متر مربع، وبلغ سعر المتر 218 ريالاً، أما الصفقة المليارية الثالثة فتمت أيضاً في مدينة الدمام بقيمة 2.17 مليار ريال بمساحة 4.5 مليون متر مربع، وبلغ متوسط سعر المتر 478 ريالاً.