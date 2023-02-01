أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) اليوم عن إطلاق شراكتها الاستراتيجية مع بيور هارفست للمزارع الذكية (بيور هارفست)، وهي شركة رائدة في مجال مشاريع الزراعة القائمة على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق مشروع واسع النطاق مكرّس لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني في المملكة. وينصب تركيز المشروع على إدارة أكثر من 27 هكتارًا لإنتاج محاصيل عالية الجودة على المدى القريب، مع التخطيط لإجراء توسعات مستقبلية كبيرة على أراضي نادك، ويخدم المشروع المستهلكين من جميع أنحاء المملكة عبر تلبية احتياجاتهم من مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة عالية الجودة المزروعة محليًا بأساليب زراعة مستدامة على مدار العام.

وتتولى بيور هارفست تصميم وبناء وتشغيل أنظمة الإنتاج الزراعي الهجينة عالية التقنية المدعومة بتقنية التحكم في المناخ، مما يتيح إنتاج الفاكهة والخضروات الطازجة عالية الجودة والآمنة والمستدامة والخالية من المبيدات الحشرية على مدار العام. وستحقق هذه المبادرة للمستهلك السعودي وفرة دائمة من المنتجات الطازجة عالية الجودة، الأمر الذي لم يكن ممكنًا من قبل في ظل صعوبة الظروف المناخية الجافة التي تسود في المملكة. وستوظف نادك بنيتها التحتية القائمة وشبكة التوزيع الممتدة لديها وعلاماتها التجارية الموثوقة في مجال السلع الاستهلاكية لتقديم منتجات شريكها الاستراتيجي الطازجة في السوق. ويعكس هذا التحالف الاستراتيجي ويتواءم على نحوٍ وثيق مع رؤية المملكة للوصول إلى نظام غذائي أكثر استدامة وقدرة على الاكتفاء الذاتي.

تمكن الشريكان من إكمال وتدشين مشروعهما الأول على الإطلاق في 29 ديسمبر 2021، حيث أنتج المشروع أكثر من (15) نوعًا من الطماطم عالية الجودة باستخدام أسلوب الزراعة المائية، في نظام زراعي عالي التقنية مع التحكم في الظروف المناخية، يمتد على ما يقرب من 6 هكتارات في مدينة نادك الواقعة في حرض، السعودية. وترجمةً لهذه الشراكة، تم دمج منشأة إنتاج الطماطم الحديثة والمستدامة بشكل كامل في البنية التحتية القائمة لدى نادك، ويشمل ذلك مزرعة الطاقة الشمسية المبتكرة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ميجاوات. ينتج هذا المشروع الرائد أكثر من 5 ملايين كيلوغرام من الطماطم المزروعة محليًا سنويًا، تُحصد يوميًا على مدار العام، ويبلغ الإنتاج ذروته خلال أشهر الصيف التي تتميز بظروف مناخية قاسية لطالما كان الإنتاج المحلي خلالها مستحيلًا تاريخيًا، مما يسهم مباشرةً في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة.

هذا المشروع المبتكر هو الأول من بين سلسلة من المشاريع التي يتوقع الشريكان تطويرها معًا مع دمج سلسلة القيمة الكاملة التي تدخل في تقنية الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة (CEA). وتسعى بيور هارفست إلى نشر طاقة إنتاجية ضخمة على مدى السنوات الخمس المقبلة في المملكة، وزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل، وستتولى نادك تسويق هذه المنتجات لقاعدة المستهلكين الواسعة لديها، إلى جانب الشركاء في قطاعات الفنادق والمطاعم ومتعهدي خدمات الطعام. وتجمع الشريكان رؤية واحدة هدفها المساعدة في الانتقال لمرحلة تتميز بقدر أكبر من الأمن الغذائي، إلى جانب الحفاظ على المياه وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنطاقها الأوسع. وتركز نادك وبيور هارفست على إنشاء بنية تحتية واسعة ومتكاملة تدمج الطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء في المملكة، مما يتيح لهما توفير الفاكهة والخضروات الطازجة والنظيفة والصحية والخالية من بقايا المبيدات الحشرية بجودة عالية، من مصدر محلي مباشرة إلى السوق المحلية، ومتاحة في جميع المواسم وتقدم بفخر لمواطني المملكة، بفضل تكنولوجيا الإنتاج الرائدة التي تقدمها بيور هارفست.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة نادك د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري قائلاً: «نحن سعداء بالدخول في شراكة مع بيور هارفست للمزارع الذكية، والتي ستتيح لهذه الشركة الرائدة تقديم حلولها وخبراتها المميزة في مجال الزراعة في البيئات الخاضعة للرقابة في المملكة. تفخر نادك بتاريخها العريق في توريد مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأساسية لكل من المملكة والمنطقة المحيطة. ويعد الانتقال إلى توريد الفاكهة والخضروات الطازجة عالية الجودة امتدادًا طبيعيًا لإرثها الغني. من هنا نؤكد التزامنا الدائم بتوفير مواد غذائية محلية وآمنة ومأمونة لعملائنا الكرام. وتأتي هذه الشراكة بمثابة فرصة جديدة لنا نتمكن من خلالها من إسعاد هؤلاء العملاء، وفي الوقت نفسه تقديم مساهمة كبيرة في جهود تحقيق أهداف الأمن الغذائي والحفاظ على المياه في المملكة. تفخر نادك بتعزيز النمو الزراعي المستدام في المملكة، بما يتوافق مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وكذلك الرؤية الواضحة لحكومتنا الرشيدة».

بدوره، أضاف سكاي كرتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيور هارفست للمزارع الذكية: «نتشرف بإطلاق هذه الشراكة مع نادك، التي تمكنت من احتلال موضع الريادة باعتبارها موردا رئيسيا للمواد الغذائية يتمتع بسمعة رائعة وعلامة تجارية لا تضاهى، كما أنها تمتلك مساحات واسعة من الأراضي والبنى التحتية الممكنة، ويقوم على أنشطة أعمالها فريق قيادة مشهود له بالخبرة. نستفيد بشكل كبير من قوة نادك وحضورها، ونعمل معًا على تقديم فئة جديدة رائدة من المنتجات الطازجة للشعب السعودي تحت مسمى»منتجات محلية فائقة الجودة/ premium local«. ويعني ذلك توفير منتجات طازجة عالية الجودة ولذيذة وآمنة بأسعار معقولة، تتوفر في جميع المواسم. مع تقديم أصناف جديدة ومنتجات جديدة وتجربة عصرية قائمة أساسًا على توفير المنتجات الطازجة. نسعى في بيور هارفست إلى تمكين التغيير الإيجابي بالاعتماد على الزراعة الذكية والمستدامة، وتشاركنا نادك في طموحاتنا نحو تحقيق هذا الهدف. نحن ممتنون للعمل مع نادك، حيث ستتيح لنا هذه الشراكة الانطلاق بخطى أسرع نحو تحقيق رؤية المملكة لرسم مستقبلٍ أكثر استدامة».

مقارنةً بأساليب الزراعة التقليدية منخفضة التقنية، تتمتع أنظمة الإنتاج الزراعي الحديثة عالية الكفاءة في استخدام الموارد من بيور هارفست بالعديد من المزايا التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الساعية للحفاظ على الموارد وتقليل انبعاثات الكربون. تشمل السمات المميزة الأخرى لأنظمتها عدم استخدام التربة والمبيدات الحشرية، إلى جانب الاستفادة من تقنيات المعلومات في اتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، وأتمتة بعض العمليات الزراعية إلى حدٍ كبير، ويشمل ذلك على سبيل المثال عمليات الري ومكافحة الآفات وإدارة المناخ.

وتسهم أنظمة الزراعة من بيور هارفست إلى خفض استهلاك المياه لكل كيلوغرام من الإنتاج بصورة كبيرة، ويتم تشغيلها في الأساس باستخدام الطاقة المتجددة التي توفرها مزارع نادك. إضافةً إلى ذلك، تستطيع بيور هارفست جمع الحرارة المهدورة من محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالوقود الأحفوري والبنية التحتية المتوفرة في المناطق القريبة واستخدام هذه الطاقة لتعويض متطلبات الطاقة في أنظمتها المناخية، مع استهلاك ثاني أكسيد الكربون (وهو عنصر أساسي في عملية التمثيل الضوئي) لزيادة إنتاجيتها إلى حدٍ كبير. وتعد هذه المزرعة الأولى من نوعها في المملكة من بين المشاريع الزراعية الأكثر ابتكارًا واستدامة على مستوى العالم، نظرًا لاستخدام جرعات ثاني أكسيد الكربون ودمج الطاقة المتجددة وقرب المشروع من سوق مترو الرياض، مما أدى إلى تحقيق وفورات في التكلفة المرتبطة بالنقل وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون نادك وبيور هارفست في دعم المزارعين المحليين الحاليين عن طريق تطوير حلول مستدامة يمكنهم أيضًا استخدامها لتحسين المحاصيل وتقليل استهلاك المياه وتعزيز جودة الإنتاج.