في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات، حصد «بنك الجزيرة» جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية على مستوى المملكة لعام 2022، والتي منحت من قبل مجلة إنترناشيونال فايننس المتخصصة بشؤون المال والاقتصاد، خلال المؤتمر العالمي العاشر الذي اختتمت فعالياته أخيرا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقد تسلم الجائزة الدكتور فهد بن علي العليان رئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة، مؤكداً أن هذه الجائزة تعد تعبيراً عن دور البنك الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال برامجه المتنوعة والمتعددة تحت شعار (خير الجزيرة لأهل الجزيرة)، حيث تهدف هذه البرامج إلى تنمية المجتمع ودعم القطاع غير الربحي وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ومما تجدر الإشار إليه أن «بنك الجزيرة» وفق إستراتيجيته يسعى أن يكون في مقدمة المصارف المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية سعياً إلى تنمية قدرات ومهارات أفراد المجتمع وإحداث نقلة نوعية وتنمية مستدامة عبر منظومة متكاملة من الأنشطة غير الربحية والبرامج التعليمية والثقافية والمشاركات الاجتماعية والوطنية والإسلامية والقروض الحسنة وتسويق منتجات الأسر والتدريب والتأهيل لسوق العمل وبرامج ذوي الإعاقات وتأهيل قيادات العمل الاجتماعي.