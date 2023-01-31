افتتحت شركة هواوي تك إنفسمنت العربية السعودية رسميا متجرا جديدا في جدة HUAWEI STORE JEDDAH PARK، في خطوة تأتي انعكاسا لخطط الشركة التوسّعية داخل المملكة وتأكيدا على التزامها الراسخ تجاه هذه السوق الإستراتيجية.

حضر حفل الافتتاح كل من سعادة القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة الأستاذ تان بانغلين، نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية الأستاذ كيث لي، إضافة إلى الشركاء وممثلي وسائل الإعلام ومجموعة من أبرز صُناع المحتوى الرقمي.

على هامش الافتتاح، كان لنا لقاء مع نائب رئيس هواوي السيد كيث لي الذي أشار إلى أنّ «المتجر يُعَدُّ نقطة التقاء للمستهلكين ومحبي التكنولوجيا للتلاقي وتجربة أحدث منتجات هواوي. كما يحتوي المتجر على منطقة مخصصة تسلط الضوء على الحياة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي Seamless AI Life، مما يجلب للمستهلكين تجربة متعمقة للمستقبل الذي يعد به إنترنت الأشياء». وأضاف: «يعرض متجر HUAWEI STORE JEDDAH PARK تجربة ذكية عبر خمسة سيناريوهات: المنزل الذكي، المكتب الذكي، الصحة واللياقة البدنية، سهولة السفر والترفيه».

كما قال السيد لي: «باعتبارها علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، لطالما وضعت هواوي أهمية التواصل مع المستهلكين على قمة أولوياتها. إن علاقتنا ليست مجرد علاقة بائع ومشترٍ، بل هي أعمق من ذلك بكثير، والمتجر الجديد هو مكان يلتقي فيه المستهلكون والعملاء والمطورون معاً، ويأتي عقب افتتاح متاجرنا السابقة بما في ذلك أكبر متجر رئيسي دولي في واجهة الرياض، ومتجر تجربة منتجات هواوي في الظهران مول (المنطقة الشرقية)، وكل ذلك يؤكد على التزامنا بتحسين الحياة اليومية للمستهلكين وتعزيز الوعي الرقمي في المملكة».

يقع المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع في جدة بارك، وهو موقع مناسب جداً وإستراتيجي للزوّار والعائلات. ويعكس التصميم الداخلي للمتجر تكنولوجيا هواوي الرائدة وتأثيرها الإيجابي في تحسين الحياة اليومية لعملائها. ويطغى على التصميم المبسط اللون الأبيض النقي، مما يمنح المتجر روح متاجر العلامات الفاخرة. بمجرد دخول الزوار، بإمكانهم الاستمتاع بتجربة مجموعة واسعة من أحدث منتجات وخدمات هواوي.

من جهته، قال إريك يانغ – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: «مع تدشين المتجر الجديد، تؤكد هواوي مجدداً التزامها بدعم أهداف رؤية المملكة 2030 المُتمثلة في تحقيق التحول الرقمي بما يدعم اقتصادها ويعزز مكانتها كمركز تكنولوجي رائد في المنطقة. نحن ممتنون لجميع الجهات الحكومية ذات الصلة لدعمها طموح هواوي وتمهيد الطريق لتحقيق هذا النجاح». وتابع: «يُعد افتتاح الشركة للمتجر جزءاً من خطتها الأكبر لتوسيع نطاق أعمالها وانتشارها داخل المملكة، وانعكاس جلي لالتزامها بدعم الوعي الرقمي وتسريع عجلة تنفيذه. إن هدف هواوي في نهاية المطاف هو تحسين الحياة اليومية للمستهلكين في المملكة».

ويعرض HUAWEI STORE JEDDAH PARK كامل مجموعة منتجات هواوي الاستهلاكية والتي تغطي خمسة سيناريوهات وهي: المنزل الذكي، المكتب الذكي، الصحة واللياقة، السفر السهل والترفيه. ويُمكن للمستهلكين تجربة طبيعة الحياة الذكية المتصلة التي توفرها ميزات مثل «one-click switching to the home mode»، و«multi-screen collaboration»، و«sports data real-time synchronization»، و«MeeTime»، و«easy travel»، كما يمكنهم عيش تجربة الراحة التي يجلبها التقدم العلمي والتكنولوجي.

علاوةً على ذلك، يُمكن لزوّار المتجر التواصل مع نخبة من مستشاري المبيعات من الشابات والشباب السعودي، ممن يتمتعون بخلفية واسعة في مجالات مختلفة كالرياضة والموسيقى وتدوين الفيديو، حيث سيشاركون العملاء اهتماماتهم وهواياتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالاقتراحات والدعم التقني.

تم تصميم المتجر كمركز للتفاعلات الممتعة بين الناس والتكنولوجيا وكنقطة التقاء بين العالمين الرقمي والحقيقي لتوفير اتصال سلس بين الحاضر والمستقبل. داخل المتجر، يمكن للعملاء التواصل مع التقنيات المستقبلية وفهم كيفية الاستفادة منها في الحياة اليومية.

من خلال توفير مساحة تمكّن العملاء من مشاركة لحظات ممتعة وتجربة التعلم مع أصدقائهم وعائلاتهم، تواصل هواوي بث رسالة قوية لكونها ليست فقط شركة مبتكرة من الناحية التكنولوجية ولكنها أيضا شركة شاملة. وقد تم تصميم HUAWEI STORE JEDDAH PARK ليكون بمثابة «مركز مجتمعي»، حيث تهدف هواوي إلى تزويد العملاء بتجربة ممتعة في مساحة مريحة مناسبة للتواصل الاجتماعي والإبداع.