حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الرابع من عام 2022 نمواً بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نمواً بنسبة 8.7% مقارنةً بالعام السابق 2021.

جاء ذلك خلال تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء).

وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع من عام 2022 حقق نمواً إيجابياً بنسبة 6.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 15.4% مقارنةً بالعام السابق 2021.

وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 5.4% مقارنةً بالعام السابق 2021.

وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.

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