تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر منتجي الكهرباء في العالم. ولحسن الحظ، مع استمرار نمو المبادرات الحكومية وحملات توعية المستهلكين حول كفاءة استهلاك الطاقة، فإن المملكة تُعد في وضع واستعداد جيدين لتلبية زيادة الطلب على الطاقة. إن أحد أهم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هو أن تصبح المملكة أكثر خضرة واستدامة. من هذا المنطلق، تفخر إل جي، من خلال منتجاتها العديدة التي تهتم بالطاقة وتحديداً حلول الهواء، بأن تكون داعماً ومزوداً للمبادرات الخضراء في المملكة.

وتأتي مبادرة «يلا أخضر»، التي أطلقتها إل جي أخيرا في المملكة العربية السعودية، انعكاساً لالتزام العلامة التجارية الرائدة بتقديم حلول الهواء الموفرة للطاقة. ولطالما قدّمت إل جي تقنياتٍ مبتكرة وبارزة في السوق من حيث الحفاظ على الطاقة حتى قبل التفويض الجديد. ومع ذلك، فقد نشأت مبادرة «يلا أخضر» من مبدأ نسبة كفاءة الطاقة الموسمية (SEER)، والمتطلبات التي فرضتها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية (SASO) أخيرا. وأُطلقت المبادرة لتتماشى وأهداف المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) المُتمثلة في الحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للسعوديين، حيث يساعد معيار (SEER) في قياس المستوى «الأخضر» في أجهزتنا المنزلية وتأثيره على البيئة.

وفي عصرنا الحالي حيث يزداد الطلب على الحلول الصديقة للبيئة، تأتي حلول الهواء الخضراء من إل جي لتُلبي احتياجات السوق السعودية. وتُشير الدراسات الحديثة إلى أن 83,7% من السكان في المملكة العربية السعودية يعتبرون ترشيد استهلاك الكهرباء أمراً مهماً للغاية، بينما يبحث 52% منهم على ملصقات كفاءة الطاقة على الجهاز قبل شرائه. لذا، تُعد مكيفات الهواء التي تحمل علامة SEER في هذه الحالة أسهل طريقة لإعلام المستهلك الذي يهمه تتبع إنفاقه على الطاقة، إذ كلما ارتفع التصنيف، زادت كفاءة الطاقة.

إن الخبر السار هنا هو أنه إذا تم القياس بهذا المعيار، فإن جميع مكيفات الهواء العاكس من إل جي تُعتبر خضراء. وباعتبارها المكيفات الأولى الصديقة للبيئة في المملكة، تُطبق مكيفات الهواء من إل جي أحدث التقنيات الموفرة للطاقة والمال، كما تُساهم في تحقيق الوعد بمملكة أكثر خضرة من خلال خفض استهلاك الطاقة بنسبة 53%، مع الاستمرار في توفير تبريد أسرع بنسبة 60%.

من الواضح أن موقف المستهلك السعودي تجاه الحفاظ على الطاقة يتجه نحو حلول أكثر اخضراراً واستدامة. ونظراً لأن عادات ترشيد استهلاك الطاقة أصبحت أكثر انتشاراً ورواجاً، فإن أجهزة حلول الهواء التي لا تتنازل عن الراحة والأداء مع امتلاك تصنيف SEER العالي أصبحت الآن مطلوبة أكثر من أي وقتٍ مضى.

للمزيد من المعلومات حول مبادرة «يلا أخضر» ومكيف العاكس المزدوج من إل جي، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني:

https://www.lg.com/sa_en/air-conditioners/yalla-green