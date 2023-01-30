غرمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 9 أعضاء سابقين بمجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق وكبار التنفيذيين السابقين بمبالغ قيمتها 1.8 مليون ريال.وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم - كل حسب منصبه - في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019، والفترة الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.وبيّنت أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.