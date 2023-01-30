ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس، 17.84 نقطة ليقفل عند مستوى 10,839.49 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 117 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، ومجموعة الحكير، وحلواني إخواني، ومدينة المعرفة، والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: التطويرية الغذائية، وأكوا باور، والمجموعة السعودية، وتهامة، ومهارة، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث راوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98% و3.27%.فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، ولوبريف، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطاً في القيمة.وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أمس، 73.53 نقطة ليقفل عند مستوى 19,178.81 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 13.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 251 ألف سهم.