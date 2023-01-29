فازت شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة الوكيل الرسمي لماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك بجائزة «الامتياز التجاري الأفضل Prestigious Hall of fame» خلال احتفالية توزيع جوائز علامات الامتياز العربي بدبي 2022؛ لكونها سلسلة خدمات غذائية رائدة في جميع أنحاء المناطق الغربية والجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وعبر كل من المدير العام وصاحب الامتياز لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة، الوكيل الرسمي لماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك المهندس عبدالرحمن علي رضا، ونائب المدير العام محمد علي رضا عن فخرهم واعتزازهم بفوزهم بجائزة الامتياز التجاري الأفضل، وذلك بفضل المثابرة لتقديم خدمة وجودة غذائية جيدة.

يذكر أن شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة تأسست في عام 1994، وهي رائدة في جذب واستحواذ العلامات التجارية الغذائية الدولية إلى الشرق الأوسط. وتمتلك شركة رضا للأغذية اليوم وتدير حصريًا كافة فروع ماكدونالدز التي يبلغ عددها نحو 150 فرع حول المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك.