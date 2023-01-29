أسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية الـ121، عن انتخاب حسن بن معجب الحويزي رئيساً لاتحاد الغرف السعودية، وكل من بدر بن سليمان الرزيزاء نائباً أول، وفايز بن ذعار الحربي نائباً ثانياً للرئيس، وذلك للدورة الجديدة للاتحاد 2023-2026.

وكان الحويزي قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها، إضافة إلى رئاسته مجالس إدارات العديد من الشركات والمجموعات المتخصصة في خدمات حجاج الداخل، والمقاولات والصيانة وأعمال الطرق، والتطوير العقاري، والطبية والاستثمار العقاري، والزراعية، والعقارية.

وتضمنت العضويات التي تقلدها، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ونائب رئيس مجلس اللجنة التنفيذية باتحاد الغرف السعودية، نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط في دورته الأولى لمدة 6 سنوات، وعضو لجنة مساعدة السجناء المعسرين بمنطقة عسير التي يرأسها أمير منطقة عسير، وعضو لجنة الأهالي الرئيسية بمنطقة عسير، وعضو لجنة الأهالي بمحافظة خميس مشيط، وعضو مجلس الأعمال السعودي التونسي، وعضو مجلس الأعمال السعودي اللبناني، وعضو الجمعية الخيرية بخميس مشيط، وعضو لجنة المناسبات العامة بمنطقة عسير.

كما حقق الحويزي العديد من الجوائز، تمثلت في حصوله على جائزة أبها للخدمة الوطنية للعام 1426، جائزة أبها للخدمة الوطنية للعام 1432 (لأول مرة في تاريخ الجائزة يحصل شخص على الجائزة للمرة الثانية)، جائزة التميز من وزارة الحج كأفضل شركة لخدمة حجاج الداخل بالمملكة، جائزة منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للسياحة الدينية، كما حصل على العديد من الدروع والشهادات التذكارية والجوائز من العديد من الدوائر الحكومية كإدارات التعليم و البلديات وإمارات المناطق.