وقعت مختبرات البرج الطبية إتفاقية شراكة استراتيجية مجمع النجدة الدولي الطبي لتشغيل وإدارة مختبراتها الطبية لمدة خمس سنوات، وذلك في السادس والعشرين من شهر يناير 2023، ومثّل مختبرات البرج الطبية رئيسها التنفيذي الدكتور سعيد بن محمد بن سعيد العمودي، ومثّل المجمع السيد باولو أباتي المدير العام لشركة انترناشونال أس أو أس الرشيد.وتأتي هذه الخطوة لإكمال مسيرة مختبرات البرج في التوسع عبر شراكاتها الاستراتيجية، وتحقيق رؤيتها بأن تكون المختبر الطبي التشخيصي المفضل لكافة العملاء والشريك الصحي الأمثل، حيث ستعطي الفرصة للمزيد من المرضى للإستفادة من نتائج الاختبارات الطبية الأكثر دقة وتوسيع قاعدة عملائها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة حيث تصدر البرج أكثر من 16.3 مليون اختبار في السنة ولديها 85 اعتماداً دولياً.تأسست انترناشونال أس أو أس الرشيد في عام 2018 ، وهي مشروع مشترك بين انترناشونال أس أو أس، ومجموعة الرشيد. من خلال هذه الشراكة الفريدة ، يوفر المشروع المشترك حلولا متكاملة للخدمات الطبية لعملائه في المملكة العربية السعودية في اقاصي المناطق البرية والبحرية. بالإضافة إلى ذلك ، تدير انترناشونال أس أو أس الرشيد مجمع برج الشفاء الطبي في الدمام ومجمع النجدة الدولي الطبي في الخبر الذي يقدم خدمات طب الأسنان وطب النساء والولادة وطب الأطفال والطب الباطني وطب الأسرة وطب العيون، كما يضم المجمع أيضا قسما للطوارئ وواحدا من أكبر المختبرات الطبية التي يتم استضافتها في مجمع طبي في المنطقة.ويأتي هذا التعاون تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير الرعاية الصحية في المملكة ليشهد فيها المواطنين تطوراً في كل مؤشرات الصحة ويضعه ضمن صفوف أعلى دول العالم في المجال الصحي.وبهذه المناسبة صرح الدكتور سعيد العمودي: “تعتبر مختبرات البرج الطبية محفزًا لتحويل الرعاية الصحية في مملكتنا الحبيبة ، وهي تعمل دائمًا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، واليوم تأتي شراكتنا مع SOS الدولية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال توفير مرفق آخر لخدماتنا الفريدة والعالية الجودة لرعاية المرضى المدعومة بأحدث التقنيات وخبرة 25 عامًا ".وأكد السيد باولو أباتي، المدير العام لشركة انترناشونال أس أو أس الرشيد " دمج المعرفة المحلية الواسعة لمجموعة الرشيد وخبرات الرعاية الطبية لانترناشونال أس أو أس حول العالم تتمثل في رؤيتنا بأن نكون المقدم الرائد لحلول الخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية، وللقيام بذلك نختار شركاء مثل مختبرات البرج الذين يتوافقون مع رؤيتنا وقيمنا المتمثلة في الشغف والخبرة والاحترام والعناية لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لمرضانا"وقد تأسست شركة مختبرات البرج الطبية عام 1998 في جدة وتوسعت لتصبح أكبر سلسلة من المختبرات الخاصة في السعودية ومن الأكبر على مستوى الخليج، وتواجدها في 8 دول بأكثر من 1000 كادر طبي لتوفر أكثر من 2000 نوع من الإختبارات للمرضى يتم اجرائها في مختبر تشخيصي متخصص،نبذة عن شركة مختبرات البرج الطبيةتأسست شركة مختبرات البرج الطبية عام 1998 في جدة وتوسعت لتصبح أكبر سلسلة من المختبرات الخاصة في السعودية بحلول عام 2004، اليوم أصبحت مختبرات البرج من أكبر المعامل الخاصة في دول الخليج وتتوسع حاليًا في القارة الأفريقية. يخدم مركز البرج للتشخيص حوالي 15000 زائر يوميًا، وشريك تشخيصي مع أكثر من 5000 مستشفى وعيادة ، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف شركات الأدوية في مجال الطب الدقيق. كوننا شركة رائدة في منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا ، نسعى دائمًا إلى أن نكون الأفضل في مجال خدمات الرعاية الصحية ، لتحسين صحة المجتمع ، وتقديم تجربة مميزة للعميل من خلال تطويرها بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات وأحدث التقنيات العالمية.للمزيد من امعلومات انظر: https://alborgdx.com/en/about-al-borg/نبذة عن انترناشونال أس أو أس الرشيدتأسست انترناشونال أس أو أس الرشيد في عام 2018 ، وهي مشروع مشترك بين انترناشونال أس أو أس الشركة الرائدة عالميا في تقديم حلول متخصصة بالصحة وإدارة المخاطر الأمنية لتعزيز الحياة و النمو والإنتاجية لأكثر من 35 عاما، وهي شركة سعودية رائدة تعمل بشكل أساسي في التصنيع والبناء والهندسة والتجارة والعقارات والتكنولوجيا.للمزيد من امعلومات انظرhttps://my.internationalsos.com/