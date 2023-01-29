كشف تقرير حكومي حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) أن أسعار الأراضي في منطقة الرياض، سجلت أعلى نسبة ارتفاع خلال الربع الرابع من العام الماضي، إذ بلغت نسبة ارتفاعها مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021 نحو 6.98%، ثم جاءت منطقة جازان في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع 6.7%، وكانت ثالث أعلى المناطق ارتفاعاً في أسعار الأراضي مكة المكرمة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 1.42%، ثم عسير بنسبة 1.08%، وارتفعت الأسعار بأقل من 1% في مناطق «الشرقية، الجوف، حائل».وانخفضت أسعار الأراضي في ست مناطق، كان أبرزها في المنطقة «الشمالية» بنسبة تراجع 2.62% ثم في «تبوك» بنسبة تراجع 2.3%، وبلغت نسبة الانخفاض في «نجران» 1.32%، وتراجعت الأسعار بأقل من 1% في مناطق «القصيم، الباحة، المدينة المنورة».ورغم تراجع أسعار الأراضي بثاني أعلى نسبة في منطقة «تبوك» إلا أنها سجلت أعلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الشقق، بنسبة صعود بلغت 6.66%، وكان ثاني الارتفاعات في أسعار الشقق من نصيب منطقة جازان بنسبة 3.25%، تبعتها منطقة الرياض بنسبة 2.75%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 2.56%، وجاءت منطقة حائل خامساً بنسبة 2.4% فمكة المكرمة سادسا بنسبة 2.32%.وكانت أسعار الشقق سجلت انخفاضاً بنسبة 1.32% في منطقة المدينة المنورة، و0.34% في القصيم، فيما لم تشهد تغيراً يذكر في باقي المناطق.وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كان الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية قد ارتفع خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.ويشمل الرقم القياسي لأسعار العقارات ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من (قطعة أرض، عمارة، معرض/ ‏محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي (الأرض الزراعية).فيما يخص القطاع التجاري، فقد شهدت أغلبية المناطق انخفاضاً في أسعار قطع الأراضي التجارية بنسب متفاوتة، وسجلت منطقة القصيم انخفاضاً بنحو 2%، فيما كانت منطقة حائل الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.25%.