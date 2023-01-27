برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، يشارك البريد السعودي (سبل) كناقل لوجستي في مهرجان «الكليجا» بنسخته الرابعة عشرة، الذي تنظمه الغرفة التجارية في القصيم، وذلك في مدينة التمور ببريدة، خلال الفترة من 26 يناير لغاية 4 فبراير 2023، حيث تقدم «سبل» خدمات التغليف والشحن طيلة أيام المهرجان للزوار لجميع مناطق المملكة. كما تستعرض سبل الخدمات التي تقدمها لعملائها ومن ضمنها منصة SMEs الإلكترونية التي تم تصميمها لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولرواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة والأفراد، حيث تمكنهم من شراء باقة من 20 شحنة أو أكثر لإرسال شحناتهم داخل المملكة بوزن يصل حتى 30 كيلوغراما للشحنة.

ويهدف مهرجان الكليجا إلى دعم الأسر المنتجة التي تعمل على إنتاج هذه الأكلة الشعبية، وتعزيز صناعات شعبية أخرى في منطقة القصيم. ويشهد المهرجان حضوراً لافتاً، ويعتبر من الوجهات السياحية في المنطقة، ومن الموروثات الشعبية بالمملكة العربية السعودية.

وتعد مشاركة البريد السعودي «سبل» لاستعراض منتجاتها وخدماتها اللوجستية والإلكترونية التي تقدمها لشركائها وعملائها، والتي تساهم في تسريع أعمالهم، إضافة إلى العديد من الخدمات الحكومية الرقمية التي تحاكي تطلعاتهم وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي بشكل عام.