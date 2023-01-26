دشّن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم المرحلة الأولى من مشروع «سوق7» التجاري بحي الجامعة، وتتضمن افتتاح معارض متنوعة ومتخصصة في منطقتي المنزل والإلكترونيات من أصل سبع مناطق سيتم إنشاؤها في المشروع.

وتتوفر في «سوق7» سبعة أنشطة رئيسية موزعة على سبع مناطق رئيسية مختلفة، ويأتي في مقدمة تلك الأنشطة التجارية جملة المواد الغذائية، والمفروشات والأجهزة المنزلية والإلكترونية والأزياء وسوق للذهب و سوق تراثي يحمل عبق الماضي، كما يحتوي على أكبر مجمع مقاه ومطاعم وترفية وسينما في مدينة جدة بمساحة تقدر بأكثر من 50 ألف متر مربع، وأنشطة تكميلية كفندق وعيادات صحية و مكاتب تجارية، إضافة إلى توفير أنشطة أكثر تنوعا في منطقتي السيارات ومواد البناء بطريقة عصرية تلبي احتياجات الفرد والأسرة.

ويقام «سوق7» على مساحة تقدّر بأكثر من 700 ألف متر مربع، ويوجد به أكثر من ٤٠٠٠ متجر متنوع موزع على 114 مبنى، يهدف إلى خلق فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن بهدف الانضمام والمساهمة في مسيرة الاقتصاد السعودي نحو رؤية واعدة.