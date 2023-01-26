كجزء من التزامها بتوسيع أعمالها داخل المملكة العربية السعودية خصوصا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموما، تستعد شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية لافتتاح أحدث متاجرها الرئيسية في جدة، الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع. وتُعد خطوة افتتاح المتجر الجديد انعكاساً لاستراتيجية هواوي لتوسيع نطاق أعمالها وانتشارها، وتمكين عملائها من تجربة أحدث تقنياتها وأكثرها ابتكاراً على أرض الواقع.

سيُقام حفل الافتتاح في 31 يناير، الساعة 11:00 صباحاً، بحضور مسؤولي هواوي التنفيذيين وعدد من كبار الشخصيات، ممثلي وسائل الإعلام، ومجموعة من صُناع المحتوى الرقمي، وسيتبعه مجموعة من العروض الرائعة حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بصفقات حصرية يومية.

يأتي افتتاح المتجر الرئيسي الجديد عقب افتتاح أكبر متجر رئيسي دولي لهواوي في واجهة الرياض العام الماضي، وافتتاح متجر هواوي لتجربة المنتجات HUAWEI Experience Store (HES) في المنطقة الشرقية. ويُعد المتجر الجديد أكثر من مجرد متجر لإتاحة تجربة المنتجات للعملاء، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي ومساحته الإجمالية وتوافر المنتجات والخدمات. وسيكون الوجهة المميزة للعملاء للاستمتاع بخدمات من الدرجة الأولى وشراء أحدث ما تقدمه هواوي من أجهزة ومنتجات.

كما يتميز المتجر الرئيسي بتصميم حديث مع نوافذ زجاجية كبيرة وشفافة لضمان دخول أكبر قدر من الضوء الطبيعي. ولا يخدم التصميم العنصر الجمالي فحسب، بل يُقلل أيضاً من استهلاك الطاقة، ويكسر الحواجز بين المساحات الداخلية والخارجية.

ويعكس المتجر التزام هواوي الراسخ ومواصلتها مسيرة توفير تقنيات حديثة ومتطورة، وتقديم خدمة عملاء استثنائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما تتماشى رؤية هواوي الاستراتيجية مع رؤية المملكة 2030 المُتمثلة في جذب المزيد من الأعمال، ودعم نقل المعرفة والخبرات، وتحويل المملكة إلى وجهة تكنولوجية رائدة.

يقع المتجر الرئيسي الجديد في جدة بارك مول إلى جانب العديد من المحال التجارية الفاخرة ويمتاز بتصميمه الداخلي الأبيض ليضع أحدث منتجات هواوي وخدماتها في صميم تجربة العميل.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك فريق من مستشاري «تجربة هواوي» لتقديم المشورة للمستهلكين حول المنتجات، وقد تم اختيارهم بناءً على خبرتهم الواسعة ومعرفتهم الكبيرة في مختلف المجالات كالتكنولوجيا والرياضة والموسيقى وتدوين الفيديو، حيث سيشاركون العملاء اهتماماتهم وهواياتهم، ويزودونهم بالاقتراحات والدعم التقني.

يقع المتجر في الطابق الأول ويفتح يومياً خلال ساعات العمل في المركز التجاري.