بصفتها الشريك الإستراتيجي وراعي التطوير العمراني للسنة الثانية على التوالي، تختتم رتال اليوم مشاركتها في منتدى مستقبل العقار، المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور ومشاركة عدة جهات محلية وإقليمية ودولية، حيث ناقش المنتدى حاضر العقار ومستقبله في جلسات حوارية وورش متعدّدة؛ ليغطي 10 محاور إستراتيجية شملت كافة جوانب القطاع العقاري بالمملكة، مع إقامة معرض عقاري مصاحب.

كما وقعت رتال وبلوم إنفست مذكرة تفاهم لإنشاء 4 صناديق عقارية بهدف تطوير مشاريع تجارية وسياحية وسكنية بقيمه 4 مليارات ريال سعودي وذلك في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.

وامتدادًا لمشاركاتها الفاعلة في السنة الماضية، أسهمت رتال في الجلسات الحوارية في منتدى مستقبل العقار بنسخته الثانية بشكلٍ فاعل لإثراء الحضور، إضافة إلى المعرض المصاحب لاستعراض أحدث المجتمعات والمشاريع، وللاطلاع على تجارب الجهات ذات العلاقة، وعرض تجربتها بالتزامن مع فعاليات المعرض.

يذكر أن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية ناقش عددًا من المحاور المتعلقة بمنظومة العقار في المملكة، ومن أبرزها الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للارتقاء بهذه المنظومة عبر عدة مبادرات، منها توظيف التقنيات الحديثة، والتطبيقات الذكية، وإرساء قوانين وأنظمة تشريعية تجعل من القطاع العقاري قطاعًا جاذبًا، إضافة إلى دعم عدة قطاعات أخرى منها السياحة والصناعة والتجارة.

وقال الرئيس التنفيذي لرتال المهندس عبدالله بن فيصل البريكان: «مشاركتنا كشريك إستراتيجي «شريك التطوير العمراني» تأتي انطلاقًا من إيماننا بضرورة تواجدنا في مختلف الأنشطة العقارية المؤثرة في المجال؛ لنطرح تجربتنا وتحدياتنا التي آلت إلى نجاحاتنا، ولنصل إلى حلول نوعية ومستدامة تخدم جميع المشاركين في القطاع، حيث يعد المنتدى فرصة مهمة لخدمة هذا الهدف. إذ تسعى رتال دائمًا لإرساء معايير جديدة في قطاع التطوير العمراني في المملكة».

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن مشاركة رتال شملت المعرض العقاري المصاحب وذلك عبر جناح خاص بها على هامش أعمال المنتدى؛ بهدف التعريف بإنجازات الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية.