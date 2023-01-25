تتواصل اليوم (الأربعاء) جلسات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، في نسخته الثانية بالرياض، وستعقد العديد من الجلسات الحوارية، أبرزها «التوجهات الاستثمارية في منطقة مكة المكرمة»، بحضور محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، ورئيس مجلس إدارة غرفة مكة عبدالله صالح كامل، وأمين محافظة جدة والمكلف بأمانة مكة المكرمة صالح التركي، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح. وستعقد خلال جلسات، اليوم، محاضرات عدة عن «نيوم المستقبل، برامج أرامكو السعودية للتنمية الوطنية، وصناعة التاريخ: رحلة استضافة كأس العالم قطر»، وكذلك جلسة حوارية عن «دور الاستثمارات في بناء المدن الخليجية والعربية»، وجلسة عن «أثر التشريعات في رفع جاذبية الاستثمار، وتأثير التخطيط الحضري في خلق الفرص الاستثمارية، ودور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف».