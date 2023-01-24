أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي ليناير 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، إذ وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 8.835 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.466 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين؛ بلغ حجم الأولى 1.266 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2030، وبلغت الشريحة الثانية 2.2 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2035.