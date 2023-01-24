بلغ عدد الموظفين الذي التحقوا بالقطاع الخاص حتى الربع الثاني من عام 2022 في منطقة المدينة المنورة أكثر من 290 ألف موظف وموظفة، فيما سجلت المنطقة ارتفاعاً في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت نسبتها 48% مقارنة بعام 2020، توزعت في أنشطة قطاعات تجارة التجزئة، تشييد المباني، خدمات الأطعمة والمشروبات، قطاع الضيافة والخدمات الفندقية، وكالات السفر. وذلك وفقاً لتقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة «منشآت»

من جهته أشار عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتور بدر البدراني في حديثة لـ «عكاظ» إن المتابع للنشاط الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة منذ عام 2020 يلاحظ عملية اهتمام من كافة القطاعات المعنية بهذا الأمر متمثلة في الإمارة والأمانة، والغرفة التجارية، ورجال الأعمال. لافتاً إلى أن هذا الاهتمام كان نتاج الملتقى الاقتصادي (بيبان) الذي احتضنته المدينة في عام 2019، وأسفر الاهتمام عن إظهار العديد من البرامج المعنية برفع النشاط الاقتصادي في المنطقة، كان منها افتتاح مركز دعم المنشآت في المدينة عام 2020، وزيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية في عام 2021، وزيارة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2021. بحيث نتج عن هذه البرامج زيادة النشاط الاقتصادي في المدينة بمعدل ما يقارب 5.3 % في كل ربع بدءاً من الربع الأول في عام 2020 مما نتج عنه أن يصل مجموع هذه الزيادة في الربع الأول من عام 2022 إلى ما يقارب 48%. فيما نوه البدراني بوجود العديد من الدورات التدريبية وبرامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدينة التي من شأنها المضي في زيادة النسبة خلال السنوات القادمة.