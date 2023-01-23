أصبحت الهواتف الذكية بمثابة النافذة الكبيرة المفتوحة على عالم الإنترنت، لا عجب وهي تُقدم اتصالًا دائمًا بالحياة بكل صخبها وضجيجها. فالهواتف الذكية تلعب دورًا رئيسيًا في حياتنا، كونها تُساعدنا في أشغالنا، نلعب من خلالها، نُنظم جداول أعمالنا، نتواصل مع الآخرين، وغير ذلك الكثير. مؤخرًا، أصبحت شاشة الهاتف واحدة من أهم العناصر الأساسية في أي هاتف. فالشاشة أكثر من مُجرد نافذة مليئة بالمحتوى والصور، إنها الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا بشكل عام. إذا كُنت تبحث عن هاتف جديد، فإن جودة شاشة الهاتف يجب أن تكون واحدة من العوامل التي تؤثر في قرار الشراء.

خلال سعيها لفهم احتياجات الجمهور بهدف تقديم تجربة مُشاهدة عالية الجودة بسعر مُناسب، أعلنت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا HONOR عن إطلاق هاتف HONOR X9a، وهو آخر إضافة تُصدر لسلسلة HONOR X Series. يأتي هاتف HONOR X9a مع مجموعة من التحديثات، بما في ذلك شاشة العرض الاستثنائية بميزاتها التي تُنافس شاشات الهواتف الرائدة. دعونا نُلقي نظرة قريبة على السمات والخصائص لهاتف HONOR X9a.

شاشة عرض رائعة، لتجربة غامرة

لنبدأ مع حجم ونوع الشاشة، يأتي هاتف HONOR X9a مع شاشة AMOLED مُنحنية بقياس 6.67 إنش، والتي تضمن قبضة مُريحة ومُحكمة في الوقت نفسه على الهاتف مُقارنةً بالشاشات المُسطحة لموديلات الهواتف الأُخرى، كما يضمن ذلك أكبر مساحة مُمكنة للشاشة، ما يسمح لهم بالانغماس والاستمتاع بأنواع مُختلفة من المحتوى. إلى جانب الحواف فائقة النحافة التي تسمح بزيادة نسبة الشاشة إلى الجسم إلى 93٪، يضمن HONOR X9a تجربة مشاهدة غامرة لتلبية احتياجات العمل والاحتياجات الشخصية.

يتميّز هاتف HONOR X9a بدقة شاشته التي تصل إلى 2400x1080 بكسل، وتدعم ما يزيد عن 1.07 مليار لون، كما تدعم تدرج ألوان شاسع 100٪ DCI-P3، وبذلك فإنه يوّفر مرئيات عالية النقاء وبألوان نابضة، فهو مثالي لمُشاهدة الصور، الفيديوهات، الأفلام، وغير ذلك. مع مستويات الإضاءة التي تتمتع بها شاشة الهاتف والتي تصل إلى 800 نيت (شمعة)، تتفوق إمكانيات عرض الشاشة من هاتف HONOR X9a مهما كانت ظروف الإضاءة، حتى تحت إضاءة أشعة الشمس.

هاتف HONOR X9a مُزوّد بخوارزمية شاشة ضوء النهار، والتي تزيد تلقائيًا من مستويات الإضاءة في الشاشة في حين أنها تُخفض الوهج تحت الإضاءات الساطعة، ما يسمح للمُستخدمين بقراءة المحتوى بوضوح على الشاشة، ويُبقي على ألوان الصور كما هي، حتى تحت الإضاءة المُباشرة لأشعة الشمس. أما في ظروف الإضاءة الخافتة، يُقلل الهاتف من مستويات إضاءة الشاشة حتى 2 نيت (شمعة) بفضل خوارزمية الشاشة الليلية، والتي تقلل من إجهاد العينين عند المُشاهدة في ظروف الإضاءة الخافتة.

استجابة سريعة ودقيقة لتجربة مُستخدم أكثر سلاسة

عند إقدامك على شراء هاتف محمول، عامل آخر من العوامل الأساسية التي رُبما تكون قد عرفت عنها من قبل هي مُعدل تحديث الشاشة، حيث أنه كُلمّا زاد معدل تحديث الشاشة كُلمّا كانت الحركة على الشاشة سلسة. وبامتلاكه لمُعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120Hz، يُمكن لهاتف HONOR X9a عرض إطارات أكثر في الثانية الواحدة من أجل مرئيات تبدو أكثر نعومة، كما تُقلل بكفاءة طمس الحركة. يُتيح معدل التحديث الأقصى إلى جانب معدل حساسية لمس الشاشة الذي يصل إلى 300Hz استجابة بشكل لا يصدق، سواء كان المستخدمون يمارسون الألعاب أو يكتبون أو يحررون الملفات على هاتف HONOR X9a.

بالنسبة للهواتف ذات الحواف المُنحنية، فإنه من الشائع أن يقوم مُستخدموه بلمس حواف الشاشة عن طريق الخطأ، خاصةً عند حملهم للجهاز بيد واحدة. ومع كثرة لمس الشاشة غير المُتعمد، قد يؤثر ذلك على كفاءة الجهاز أو يُحدث فوضى غير مرغوب بها. ولأن هذه مُشكلة تواجه العديد، جاء هاتف HONOR X9a بحل مُبتكر من خلال خاصية لمنع لمس الشاشة غير المُتعمد، وذلك من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من خلال هذه الخاصية، يستطيع هاتف HONOR X9a التفرقة بين اللمس المُتعمد واللمس غير المُتعمد للشاشة، حيث يضمن هاتف HONOR X9a معالجة أوامر اللمس للمستخدمين بدقة أثناء اللعب أو الكتابة أو التصفح، مما يمنع إساءة استخدام الجهاز لتوفير تجربة مستخدم سلسة، حتى عند استخدام الهاتف بيد واحدة.

حلول مُعززة لراحة العين مع وضعيات عرض مُتعددة

من أجل تجنّب إجهاد العينين أثناء القراءة، من المهم التأكد من أن الهاتف الذي تستخدمة مُزوّد بحلول في البرمجيات والأجهزة الخاصة به تمنع إجهاد العينين وتوّفر تجربة مُريحة بينما تتفاعل مع أي مُحتوى على هاتفك لساعات طويلة.

يدعم هاتف HONOR X9a تقنية تعتيم الشاشة PWM بتردد 120Hz – وهي التقنية الرائدة في مجال الصناعة - الأمر المثالي لهؤلاء الذين يقضون ساعات طويلة على هواتفهم المحمولة. بفضل هذه الخاصية المُبتكرة، يُخفض هاتف HONOR X9a من الذبذبات الخاصة بإضاءة الشاشة، كما يُقلل من حدوث الوميض، الأمر الذي يُخفف من إجهاد العينين ويوّفر تجربة مُشاهدة مُريحة، حتى في ظروف الإضاءة المُنخفضة.

بالإضافة إلى شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق الخافت، فإن هاتف HONOR X9a يأتي مع جهاز بتقنية الضوء الأزرق الخافت لتقليل الضوء الأزرق الضار من دون تغيير ألوان شاشة العرض، الأمر الذي يُساعد على تقليل إجهاد وإرهاق العينين بينما يضمن ألوانا نابضة للحياة على الشاشة.

عند تفعيل وضع راحة العين، يُمكن للمُستخدمين الاستمتاع بحماية أفضل لأعينهم، كون هاتف HONOR X9a يُقلل الضوء الأزرق بكفاءة ويعرض ألونًا أدفًأ على الشاشة، ولذلك فهو مثالي للمُستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة على هواتفهم المحمولة. لذا يُمكنك قضاء الوقت الذي تُريده على شاشتك دون إجهاد عينيك، من مُشاهدة الأحداث على السوشيال ميديا، إلى قراءة الرسائل النصية، إلى المقالات على المُتصفح، إلى الكتب الإلكترونية، رسائل البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

زجاج مقوى ممتاز لتعزيز المتانة

في حين أن السُمك المُتوسط لأجهزة الهواتف المحمولة المُتاحة في السوق تبلغ حوالي 0.55 مللي متر، يأتي هاتف HONOR X9a بسُمك يصل إلى 0.65 مللي متر، الأمر الذي يزيد من متانته وقوة احتماله. من خلال عمليتي تقسيّة، تم تصميم زجاج شاشة HONOR X9a لتحمل السقوط العرضي على الرخام من ارتفاعات تصل إلى متر واحد.

وبذلك يكون اتضح من كل ما ذكرنا سابقًا أن هاتف HONOR X9a يتفوق بحق على الهواتف الذكية من فئته بخصائص شاشة العرض التي تُطابق تلك الخاصة بفئة الـهواتف الرائدة

أصبح هاتف HONOR X9a متوفرا للشراء في المملكة العربية السعودية من خلال مكتبات جرير، eXtra ، STC، لولو سوبر ماركت، X-cite، وALI للإلكترونيات – رد سي عبد اللطيف جميل، بسعر 1399 ريالا سعوديا. عند الشراء، وسيحصل الجمهور على هدايا مجانية بقيمة 1027 ريالا سعودي، وتشمل الهدايا سمّاعة HONOR Earbuds X2، إلى جانب ضمان لمُدة 6 أشهر على الشاشة، وهو الضمان الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.