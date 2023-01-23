فيما رفعت معظم شركات الألبان أسعارها خلال العام الحالي 2023 بنسبة تصل إلى 33.33% لبعض المنتجات، كشفت إحدى الشركات تسجيلها أرباحاً قياسية خلال العام الماضي 2022، إذ بلغت أرباحها نحو 1.76 مليار ريال، بزيادة نسبتها 13%.وأوضحت تلك الشركة، أن ذلك يعود بسبب النمو الإيجابي في الإيرادات لجميع فئات المنتجات وفي جميع المناطق الجغرافية العام الماضي.وتوقعت الشركة، أن يستمر الزخم الإيجابي بمعدل أقل في المستقبل، مع دخول الشركة في أنماط تجارية اعتيادية بعد الافتتاح الكامل للمؤسسات التعليمية، واستئناف الأنشطة السياحية.وذكرت أن المخاوف الرئيسية لا تزال متضمنة ارتفاع تضخم التكاليف لسلع الألبان والأعلاف، حيث ما زالت ترى أجزاءً من سلسلة التوريد العالمية تحت الضغط على الرغم من أن بعض المناطق تظهر الآن علامات على استقرار الأسعار.وبررت الشركة أسباب ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 18%، لعودة الدراسة الحضورية، وكذلك بسبب منتجات العبوات الفردية، إضافة إلى التوسع في قطاع الألبان طويلة الأجل.وكانت إحدى الشركات قد بررت في وقت سابق، بأن رفع أسعار بعض المنتجات يعود إلى 3 أسباب، أبرزها زيادة تكاليف «مدخلات الإنتاج، وأسعار الأعلاف، وتكاليف الشحن» خلال الفترة الماضية.33 % ارتفاع بعض منتجاتها13 % زيادة أرباح إحدى الشركات18 % ارتفاع الإيرادات