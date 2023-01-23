أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدء تطبيق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاوناً وتنسيقاً متواصلاً بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد مُمكناً أساسياً لتُصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.جاء هذا الإعلان بالتزامن مع احتفال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باليوم العالمي للجمارك الذي أقيم أمس، في الرياض، بحضورمحافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، وممثلي منظومة الفسح الجمركي من الجهات ذات العلاقة.وأوضح المحافظ، أن تطبيق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» يأتي بعد إتمام مرحلة مهمة كانت حافلة بالتعاون والعمل التكاملي، والجهود المتواصلة ورفع مستوى التنسيق بين جميع جهات الفسح، للتوسع في تطبيق المبادرة، مثمناً اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك بتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، ودعم مبادرات تيسيرالتجارة، التي يأتي في مقدمتها مبادرة «الفسح خلال ساعتين».