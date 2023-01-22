كشف رصد أجرته «عكاظ» أن العديد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم الموازية «نمو» سجلت تغيرا ملحوظا في عدد أسهمها الحرة، ويتزايد في الغالب عدد الأسهم الحرة عند عدم الإقبال على أسهم تلك الشركة من كبار المستثمرين، فيما يتقلص عددها عند رغبة كبار المستثمرين تملك أسهم تلك الشركة، لقناعاتهم في نجاحها مستقبلا. ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن سهم شركة «جاهز» في السوق الموازية «نمو» كان أكثر الأسهم تقلصا لنسبة أسهمه الحرة في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع الرابع من 2022.192 ألف سهم تنضم لـ«غير الحرة»وكانت أسهم شركة «جاهز» من أكثر الأسهم المدرجة في سوق الأسهم الموازية «نمو» تناقصا في نسبة أسهمها الحرة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بالربع الرابع 2022، إذ انخفض عدد أسهمها الحرة بنسبة 10.91%، بتغير حالة 192 ألف سهم من «حرة» إلى «غير حرة»، وجاءت شركة «ملان» ثانيا بتراجع نسبة أسهمها الحرة بنسبة 10.04% بما يعادل تحول 178.281 من الأسهم إلى غير حرة.وتراجعت الأسهم الحرة 3 شركات بنسبة تراوح بين 5 - 9%، ممثلة في شركات «شور، البابطين الغذائية، كير»، فيما انخفضت الأسهم الحرة لـ3 شركات بنسبة تراوح ما بين 1 - 5% وهي أسهم «طيبة، عزم، الواحة ريت»، فيما انخفضت الأسهم الحرة بنسبة أقل من 1% لـ6 شركات هي: «رواسي، بنان، جاز، لدن، الحاسوب، موبي».تقلص «الحرة» يعكس رغبة المستثمرينويقصد بالأسهم الحرة كافة الأسهم المصدرة للشركة باستثناء الأسهم التي تمتلكها جهات حكومية بنسبة 5% أو أكثر، أو الأسهم المملوكة من عضو مجلس الإدارة، أو الأسهم التي تمثل ملكية مسيطرة 30% أو أكثر، وكذلك الأسهم المستحقة من خلال إعادة الشراء.ما هي الأسهم غير الحرة؟أفصحت تداول أن الأسهم غير الحرة، هي الأسهم التي تمتلكها أي جهة حكومية بنسبة 5% أو أكثر في الشركة، أو الأسهم المقيدة التي لا يُسمح بتداولها خلال فترة زمنية، وكذلك الأسهم المستحقة من خلال إعادة الشراء من قبل شركة مدرجة، إضافة إلى الأسهم المملوكة من قبل عضو مجلس الإدارة، إضافة إلى الأسهم التي تمثل ملكية مسيطرة 30% أو أكثر.* الأسهم الحرة:- أسهم «جاهز» تقلصت بأعلى نسبة.- 14 شركة سجلت تناقصا في نسبتها.- 5 حالات لاحتساب الأسهم بـ«غير الحرة».