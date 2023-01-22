حظيت لاندمارك العربية، رائدة التجزئة والضيافة متعددة القنوات في السعودية، بالتكريم من جانب غرفة الرياض على جهودها المتعلقة بدعم أفرادها، وذلك نتيجة تنفيذها مبادرات تتماشى مع رؤية السعودية 2030 ووضع التوطين في صدارة إستراتيجياتها الخاصة بالتوظيف.

وقام بتسليم الجائزة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين، ورئيس الغرفة التجارية عجلان العجلان، ونائب رئيس الغرفة م. منصور الشثري.

وحصلت لاندمارك العربية على شهادة «غريت بليس تو وورك» منذ عام 2017، مما يظهر التزامها ببناء ثقافة تولي الأولوية للتمكين والاحترام والثقة في مكان العمل.

ويعود نجاح لاندمارك العربية، التي تتمتع بحضور قوي وراسخ في السعودية، إلى قوتها العاملة الماهرة والدؤوبة. وتغذي الكفاءة والشغف، وثقافة تعيين الشخص الملائم في المنصب المناسب، الأفضلية التنافسية للشركة في السوق الحالية. وأطلقت لاندمارك العربية مبادرات وبرامج متنوعة خلال العامين الماضيين، بهدف الحفاظ على حماسة الموظفين وشغفهم تجاه عملهم.

كما تعتبر لاندمارك العربية تنمية المواهب ونمو الموظفين أساساً لإستراتيجيتها. وخلال العام الماضي، نظمت لاندمارك العربية 11 برنامجاً تدريبياً لموظفيها، حيث حصل كل منها على جائزة التميز المرموقة من مجموعة براندون هول لاعتمادها بنجاح والأدوات التي استخدمتها لتحقيق نتائج قابلة للقياس. وقدّمت كذلك 10 برامج في المملكة لتدريب حوالي 14000 من أعضاء فريقها من المواطنين السعوديين. وتركز لاندمارك بوضوح على جذب المواهب المحلية والاحتفاظ بها، لذا نجحت في تنمية قواها العاملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي حتى أصبحت مجتمعاً مؤثراً في قطاع التجزئة يتألف من 27000 شخص.

وعلق ياسر القحطاني رئيس قسم الموارد البشرية في لاندمارك العربية، بالقول: «منذ إنشائها عام 1973، وضعت المجموعة الابتكار وريادة الأعمال في صلب أنشطتها. ويشكل ذلك جزءاً لا يتجزأ من هويتنا عبر كل المستويات والأعمال والوظائف، مما يتيح لنا إعادة ابتكار مهاراتنا والارتقاء بها وإعادة تعريف أنفسنا لتعزيز قدراتنا بصورة أكبر».

وتابع القحطاني قائلًا: «مع تطوّر فرقنا، لاحظنا الحاجة إلى الاتصال بشكل أكبر. وأدى ذلك إلى إطلاق مبادرة لاندمارك للسعادة عام 2017. ونحن نؤمن بأن تلك المبادرات لا تسهم في تمكين الموظفين وحسب، بل تظهر لهم أيضًا اهتمامنا بنموهم المهني ومسيراتهم مع لاندمارك العربية».

وأضاف: «نحن فخورون جدًا بإنجازات فريقنا على صعيد التطور، ونشعر بالامتنان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية لدعمهما المستمر الذي يهدف إلى تعزيز مساهمتنا في رؤية السعودية 2030».

وأطلقت الشركة مبادرتين مهنيتين مكثفتين للارتقاء بمهارات موظفيها السعوديين وتمكينهم من تولي أدوار قيادية في المستقبل «المدير الجديد في المملكة» وبرنامج تطوير مدير المنطقة. وتقدّم البرامج باللغتين الإنجليزية والعربية، وصُممت بعناية لتقديم مفاهيم القيادة الفعالة عبر التوجيه حول إتقان أساليب القيادة العملية، وبناء محادثات فعالة، وإجراء مناقشات فعالة حول الأداء الوظيفي.

ويهدف البرنامجان إلى تعزيز القدرات الإدارية للموظفين وهما يتماشيان مع برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030 الشاملة، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين وتزويدهم بالقدرات المطلوبة للمنافسة في السوق العالمية والمحلية.