الهاتف يأتي مع «أقوى شاشة هاتف على الإطلاق» ويسلط الضوء على إمكانات HONOR على ترجمة أحدث الابتكارات إلى منتجات فائقة القوة والصلابة

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن التوفر الرسمي لهاتف HONOR X9a الجديد كلياً في أسواق المملكة العربية السعودية. حيث إن الجهاز الجديد من HONOR أصبح متاحاً الآن بسعر رائع وهدايا مميزة. يأتي HONOR X9a مع مجموعة واسعة من الترقيات على مستوى شاشة العرض، البطارية، التصميم والأداء بشكل عام مع شاشة عرض منحنية[1] من النوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية ضخمة بقوة 5100 مللي أمبير، وذاكرة كبيرة بسعة 256 جيجابايت. بالإضافة إلى هذه المزايا، يأتي الهاتف بتصميم نحيف ومع خدمات Google للهاتف.

بداية من اليوم، أصبح هاتف HONOR X9a متوفر للشراء في المملكة العربية السعودية من خلال مكتبات جرير، eXtra، STC، لولو سوبر ماركت، X-cite، وALI للإلكترونيات – رد سي عبداللطيف جميل ومتاجر البيع الأخرى، بسعر 1399 ريالاً سعودياً. وعند الشراء، سيحصل الجمهور على هدايا مجانية بقيمة 1027 ريالاً سعودياً، وتشمل هذه الهدايا سمّاعة HONOR Earbuds X2، إلى جانب ضمان لمُدة 6 أشهر على الشاشة، وهو الضمان الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.

شاشة عرض استثنائية لتجربة مشاهدة غامرة

تم تصميم شاشة HONOR X9a لتحمل كافة السيناريوهات اليومية، حيث تأتي بالزجاج المُنحني المُقوّى بسُمك 0.65 ملم، وهو أعلى من المعدل المتوسط في الصناعة والذي يبلغ 0.55 ملم. هذه السماكة تعني أن HONOR X9a يأتي مع درع حماية للحفاظ على الهاتف من الخدوش اليومية.

أما بالنسبة لأولئك الذين يفضلون اللعب، والمشاهدة، والتصفح من خلال الهاتف، فيأتي هاتفHONOR X9a بمزايا رائعة على مستوى شاشة العرض AMOLED بزاوية 45 درجة، حيث تدعم معدل تحديث 120 هرتز[2] توفر سلاسة وانسيابية غير مسبوقة بالإضافة إلى الاستجابة السريعة عند اللمس. علاوة على ذلك، تدعم الشاشة 1.07 مليار لون من أجل مشاهدة ممتعة بألوان نابضة بالحياة مع مستويات فائقة من الوضوح والوان واقعية.

من أجل تجربة مشاهدة غامرة بمجال رؤية أوسع لمحبي الترفيه وعشاق اللعب، فيأتي هاتف HONOR X9a مع حواف فائقة النحافة الأمر الذي نتج عنه أن تكون نسبة الشاشة إلى الهاتف 93%[3] لتجربة استثنائية وممتعة.

بطارية 5100 مللي أمبير طويلة الأمد في هيكل فائق النحافة

نظراً لأهمية الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، فقد تم تجهيز هاتف HONOR X9a ببطارية بقوة 5100 مللي أمبير توفر طاقة تدوم ليومين من خلال عملية شحن واحدة. علاوة على ذلك، يأتي الهاتف مدعوماً بتقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 40 واط، مما يوفر تجربة استخدام مريحة وسلسة خاصة عند شحن الهاتف في أوقات الضرورة. فمن خلال الشحن لمدة 30 دقيقة فقط، يمكن لهاتف HONOR X9a أن يوفر 12 ساعة ونصف من مشاهدة مقاطع الفيديو[4]، وهو وقت مثالي لأولئك الذين يفضلون مشاهدة المحتوى أثناء التنقل باستخدام هاتف فائقة الخفة والنحافة.

تم تصميم HONOR X9a بهيكل فائق الخفة والنحافة، حيث يبلغ سمكه 7.9 ملم[5] فقط ويزن 175 جراماً[6] فقط. يتميز HONOR X9a بتصميم رائع مع حواف منحنية، ويتناسب بشكل مريح مع أيدي المستخدمين، ويمكن وضعه بسهولة في حقائب اليد والجيوب الصغيرة، مما يضمن عدم إرهاق المستخدمين.

تصميم خلاب مع تصميم الـ "Dynamic Eye" الأيقوني

يأتي هاتف HONOR X9a مع طفرة في تصميم الهواتف، حيث يتميز التصميم المتطور للـ "Dynamic Eye" على ظهر هاتف HONOR X9a بتصميم كاميرا يتكون من دائرة أيقونية تتضمن كاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل[7] وكاميرا بزاوية عريضة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ليرتقي تصميم الهاتف بجماليات الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة كلياً.

مساحة تخزين ضخمة لحفظ كل ما تريد

بهدف تلبية احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بكل ذكرياتهم في مكان واحد، يأتي HONOR X9a مزوداً بسعة تخزين هائلة تبلغ 256 جيجابايت، مما يسمح للمستهلكين بحفظ المحتوى المُفضل لهم وبتنزيل التطبيقات دون الحاجة إلى حذف أي شيء.