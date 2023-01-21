عقدت الغرفة التجارية الصناعية في الطائف الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة (12)، وذلك لاختيار الرئيس ونائبيه، إذ تم اختيار غازي بن مستور القثامي رئيساً لغرفة الطائف، وعبدالعزيز بن عبدالله البار نائباً أول، ومعن بن عبدالله قاضي نائباً ثانياً.



القثامي ثمن لزملائه الثقة باختياره رئيساً للغرفة، مؤكداً أن هذا الاختيار سيضاعف مسؤولياته وزملائه لتقديم كل ما يخدم رجال الأعمال والمستثمرين والتجار في الطائف.

ويعد القثامي من الكفاءات التي عملت في المجال التجاري، ويستند على خبرات مختلفة ساهمت في شغله خلال الفترة الماضية نائب رئيس الغرفة التجارية قبل أن يرشح نفسه ويتم اختياره رئيساً لغرفة الطائف.