أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات «جاهز» تلقيها خطاباً اليوم (الخميس) من شركة تأثير المالية، بصفتهم مديراً لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة في قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية.وأفاد الخطاب الذي تلقته «جاهز» نية الصندوق توزيع أسهم جاهز المملوكة للصندوق.وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أن عدد أسهم الصندوق يبلغ 3.28 مليون سهم ممثلة ما نسبته 31.29% من أسهم شركة جاهز.وبينت أنه بعد توزيع الأسهم سيتم إيداعها في المحافظ الاستثمارية الخاصة بملاك وحدات الصندوق وذلك بعد رفع قيد الملكية على كبار مساهمي الشركة، مما يترتب عليه تغيير في قائمة كبار الملاك في الشركة.