أطلقت شركة أرامكو للتجارة شركة «أرامكو للتجارة الأمريكية» كشركة تابعة لها، إضافة إلى استحواذ أرامكو على 100% من حصص شركة «متويفا للتجارة». وأعلنت «أرامكو السعودية» في بيان لها، أن «أرامكو للتجارة الأمريكية» ستعمل كمكتب إقليمي لـ«أرامكو للتجارة»، وذلك للتوسع في أعمالها التجارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، للاستفادة من الفرص الجديدة وزيادة قاعدة العملاء الحالية.وذكرت أنه بحسب اتفاقية الشراء، «أرامكو للتجارة الأمريكية» ستكون المورد والمشتري الوحيد لـ«موتيفا إنتربرايزز»؛ التي تعد أكبر مصفاة في أمريكا الشمالية بطاقة تكريرية 630 ألف برميل يومياً، وتنتج أنواعاً من الوقود الاستهلاكي والتجاري والزيوت الأساسية. ولفتت إلى أنه بإطلاق «أرامكو للتجارة الأمريكية»، ستتمكن «أرامكو للتجارة» من تقريب أعمالها للعملاء، وتزويدهم بوصول كبير إلى نظام الهيدروكربون القوي في العالم، الذي سيعزز بشكل كبير سلسلة القيمة على مستوى العالم.وفي سياق متصل، أعلن رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر أن الشركة واثقة بارتفاع الطلب على النفط خلال العام الحالي، بالتزامن مع إعادة فتح الصين اقتصادها وتعافي سوق الطيران.وأوضح الناصر في تصريحات لوكالة (بلومبيرغ)، أن الشركة بدأت بالفعل برؤية بوادر جيدة قادمة من الصين، وتأمل أن ترى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد هناك خلال الشهرين القادمين.وذكر أن الطلب على وقود الطائرات ارتفع بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح عند مليون برميل فقط دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، مقابل مليوني برميل قبل عام، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تتحسن باستمرار. وأكد الناصر أن هناك حاجة لزيادة الاستثمار في إنتاج النفط، مشيراً إلى أن الطاقة الخاملة تبلغ مليوني برميل يومياً، أعلى بقليل من إجمالي الطلب البالغ 100 مليون برميل، ومن الأرجح أن تهبط مع إنهاء الصين الإغلاقات المرتبطة بفايروس كورونا.