وقع بنك الرياض اتفاقيات تعاون وتمويل مع شركة كوريا للطاقة الكهربائية وبنك التصدير والاستيراد الكوري، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى التعاون في مشاريع وقطاعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء وتوليد الطاقة المتجددة والتقليدية ونقل وتوزيع الطاقة، بالإضافة إلى دعم وتطوير حقل غاز الجافورة في المنطقة الشرقية.

ووقع اتفاقية التعاون والتمويل كل من سعادة الرئيس الأول لمصرفية الشركات الأستاذ محمد أبو النجا ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كوريا للطاقة الكهربائية السيد هيونشان لي والمدير العام لبنك التصدير والاستيراد الكوري السيد شيم جي سون.

ويتألف مشروع تطوير حقل غاز الجافورة من بناء وملكية وتشغيل ونقل محطة توليد الكهرباء ذات سعة الطاقة الإجمالية 320 مليون واط، وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع قرابة 2 مليار ريال. يهدف مشروع غاز الجافورة أن يكون أكبر حقل غاز غير مصاحب في المملكة العربية السعودية، وإلى توفير الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة المحلية، وكذلك توفير المواد الأولية لإنتاج البتروكيماويات والهيدروجين الأزرق كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 للتنويع بعيدًا عن النفط. يقدر أن حقل غاز الجافورة يحتوي على ما يقرب من 200 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الرطب، ويبلغ طول حقل الغاز 170 كيلومترًا وعرضه 100 كيلومتر، ويقع الحقل جنوب شرق حقل الغوار النفطي في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهو أكبر حقل نفط بري تقليدي في العالم.

يعتبر حقل الجافورة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة إلى ما وراء النفط، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج هناك في عام 2025 ليصل إلى حوالي 2 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا من المبيعات بحلول عام 2030، وسيساعد هذا الإنتاج على نطاق واسع في تغطية الطلب المحلي على النفط مع تنويع صادرات الطاقة.

الجدير بالذكر أن بنك الرياض يُعد من أكبر الجهات الداعمة والملتزمة لرؤية المملكة 2030 وبرامجها، وذلك من خلال تطويره وابتكاره العديد من المبادرات المتنوعة والتي صُممت خصيصًا لدعم ممكنات الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة ومنشآت الأعمال، ومزودي الخدمات المساندة واللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الخارجية من خلال فروع البنك التي تتواجد في أماكن استراتيجية في العالم كفرع لندن، وهيوستن، وسنغافورة، والتي تُدار بواسطة كوادر مهنية متخصصة ذات كفاءات عالية.