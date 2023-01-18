برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف أطلق وكيل محافظ الطائف ناصر بن حمود السبيعي صباح اليوم (الأربعاء)، ملتقى الاستثمار الصحي وذلك بحضور عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات الصحة في الطائف.

وأشارت صحة الطائف إلى أن الملتقى، الذي سيستمر يومين، سيناقش عدداً من المحاور الرئيسة حول آخر المستجدات في تنمية الاستثمار الصحي، والتعريف بالفرص الاستثمارية، من خلال العديد من المتحدثين ذوي الخبرة بهذا المجال.

وأضافت: نسعى في صحة الطائف من خلال هذا الملتقى لتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وجذب المستثمرين لمحافظة الطائف، مع تسهيل كافة السبل لتشجيعهم على الاستثمار ومنحهم الفرص المناسبة لزيادة الشراكة والتعاون.

وأشارت إلى أن الملتقى سيستعرض دور القطاع الصحي العام والخاص في الاستثمار من خلال رؤية 2030، وتقديم نظرة شاملة لآخر المستجدات ببرنامج الاستثمار الصحي، كما سيعمل الملتقى على مناقشة العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الصحية.