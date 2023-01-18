أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية عن توفر جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي الجديد من الفئة الابتدائية بسعر 699 ريالاً سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين في المملكة العربية السعودية، مع هدايا قيّمة عبارة عن غطاء واشتراك لمدة 6 أشهر في VIU و 3 أشهر في STC TV. يتميز الجهاز اللوحي الترفيهي العائلي الذكي بشاشة عرض كاملة من هواوي مريحة للعين بدقة 2K مقاس 10.4 بوصة، ومعالج قوي ثماني النواة مقاس 6 نانومتر، وصوت غامر، وخصائص الجهاز الفائق – Super Device وميزات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى تصميم خفيف وموثوق.

يأتي جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي بتصميم بسيط ومتطور، ويتميز الجهاز بشاشة عرض كاملة من هواوي مريحة للعين بدقة 2K مقاس 10.4 بوصة، مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84%، التي تتيح للمستهلكين الانغماس الكامل في التجربة دون أي الهاءات. لقد اجتازت شاشة الجهاز اللوحي شهادات TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض وشاشة خالية من الوميض لتخفيف إجهاد العين. من حيث الأداء، سيسعد المستهلكون بمعرفة أن أحدث جهاز لوحي من هواوي يأتي مزودًا بمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 680 ثماني النواة مقاس 6 نانومتر بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 او 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت لمعالجة سلسة.

يأتي الجهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي بحجم 10.4 بوصة مزودًا بسماعتين في هيكله النحيف، والتي تولد الصوت من اليسار واليمين على حد سواء، لتوفير تجربة استماع غامرة. تتميز Histen 8.0 بتأثيرات صوتية قابلة للتكيف التلقائي ومستندة إلى السياق وضبط دقيق، والتي تمثل نطاق التردد ومستوى الصوت، وتدعم تحسينات الصوت فائقة الوضوح. كما سينبهر المستهلكون أيضًا بميزة ذكية للتعرف على المشهد، والتي توفر حلول تحسين لمتطلبات المؤثرات الصوتية المتنوعة للمستخدمين في المشاهد المختلفة.

يأتي الجهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي مزودًا بميزات الجهاز الفائق - Super Device التي تتيح لك إدارة أجهزتك واتصالاتك من مكان واحد وحتى مشاركة الأجهزة بين الحسابات، مما يجعل العمليات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى. يتيح الجهاز اللوحي للمستخدمين الاتصال بزوج من سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds أو تلفاز HUAWEI Vision ببساطة عن طريق سحب الرموز المقابلة. على سبيل المثال، السحب والإسقاط هو كل ما يتطلبه الأمر لتبديل صوت الجهاز اللوحي إلى سماعات الأذن من هواوي، أو فيلم إلى تلفاز HUAWEI Vision.

يوفر الجهاز اللوحي تجربة مستخدم سلسة من خلال أدوات الخدمة القابلة للتكديس من نفس الحجم ومجموعات أدوات الخدمة والاختصارات ذات الأحجام المختلفة، لتسهيل الوصول إلى المحتوى والميزات المفضلة لديك. تعمل ميزة Multi-Window الجديدة كليًا على تحويل الجهاز اللوحي إلى أداة متعددة المهام من خلال دعم ما يصل إلى أربع مهام متزامنة. تتيح لك ميزة App Multiplier الجديدة والمحسّنة فتح ما يصل إلى أربع مهام جارية داخل تطبيق واحد.

يمكن للأطفال الاستفادة من الأجهزة اللوحية للمساعدة في فهم العالم وتعلم أشياء جديدة، ولكن في الوقت نفسه، قد يفتقر الأطفال إلى ضبط النفس للحد من وقتهم أمام الشاشة. ركن الأطفال هي ميزة مصممة ليستخدمها الأطفال في المنزل، حيث توفر التحكم في الوقت، وحماية متعددة للعين، وتوازن التعليم والمرح بأدوات مثل لوحة الرسم والتسجيل والتصوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين إدارة أوقات الاستخدام والتطبيقات والمحتوى في ركن الأطفال، مما يسمح لهم بتعيين فترات زمنية محددة متعددة على مدار اليوم.

أخيرًا، يتكون جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي من سبائك الألومنيوم، والتي يتم تطبيقها بعملية السفع الرملي المؤكسد، لإنتاج لمعان معدني يخطف الأنفاس. تم تصميم الجهاز اللوحي مع التركيز على المستقبل، وكقصيدة للجماليات المتناسقة الكلاسيكية، مما يجعله الإضافة المثالية لأي منزل. كجهاز لوحي مخصص للمنزل، يزن الجهاز اللوحي 440 جرامًا فقط وهو مريح في الإمساك به. تم تجربة واختبار هيكلها المتين لتحمل القطرات والبثق، بحيث لا تؤدي الحوادث الطفيفة والقطرات إلى تشقق الشاشة أو تشويه الجسم، مما يجعل الجهاز مناسبًا للأطفال بشكل خاص.

HUAWEI MatePad 10.4

من جهة ثانية، تجدر الإشارة إلى أنّه يتوفر الجهاز اللوحي الآخر والذي تمّ طرحه مؤخرا HUAWEI MatePad 10.4 بسعر 1099 ريالاً مع هدايا بقيمة 294 ريالاً متوفرة من 18 حتى 24 يناير عبارة عن غطاء واشتراك 6 أشهر في VIU و3 أشهر في STC TV.