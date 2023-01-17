أطلقت نيسان سيارة أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار إستراتيجيتها التي تهدف إلى ترسيخ ريادتها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في المنطقة.

وتمّ تصميم نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا كسيارة كروس أوفر عصرية فاخرة، حيث تؤكّد التزام العلامة التجارية بتقديم حلول تنقّل مبتكرة في المنطقة، وتوفّر للعملاء مرونة رائدة في فئتها ومستويات أمان متقدمة وقدرات معزّزة وتمتاز بتصميم لافت للهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

واستهلّت فعالية الإطلاق التي أقيمت هذا الأسبوع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية واستمرّت يومين بالكشف الرسمي عن أكس-تريل الجديدة كليًا. وقد استضاف الفعالية تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط، وأديب تقي الدين، المدير التنفيذي لنيسان العربية السعودية.

وخاض المشاركون في الفعالية رحلة حافلة بالمغامرات حيث توقفوا على طول الطريق لاكتشاف المزيد عن نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا.

كما تسنّى لهم الاطلاع على كافة مزايا السيارة الجديدة التي تتحدى المألوف وترمز إلى التطوّر وحب الاستكشاف وحرية التعبير عن الذات. فهي مركبة رائدة في فئتها من نواحٍ عدّة، حيث يتميز الطراز الجديد كليًا بأحدث تقنيات التنقل الذكي من نيسان بما في ذلك نظام ProPILOT Assist الذي يُدرج لأول مرة في مجموعة طرازات أكس-تريل ويوفّر اتصالاً معزّزًا من خلال شاشات المقصورة التي يبلغ قياسها مجتمعةً 35.4 بوصة.

وقال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: «شكّلت أكس-تريل على مدى أكثر من عشرين عامًا جزءًا لا يتجزأ من مجموعة سياراتنا الرياضية متعددة الاستخدامات في المنطقة. فهي تواصل تلبية احتياجات العائلات وهواة المغامرات في كافة أنحاء الشرق الأوسط. ويرتكز تصميم نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا على فهم متعمّق لعملائنا. فهي واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تقدمًا من الناحية التكنولوجية حتى الآن، حيث تلبّي احتياجات العملاء في هذه الفئة من السيارات متوسطّة الحجم وسريعة النموّ، تماشيًا مع خطة التحوّل العالمية Nissan NEXT».

وتعد هذه الفعالية التي جرى خلالها أول إطلاق إقليمي لأحد طرازات العلامة التجارية في المملكة تأكيدًا على التزام نيسان تجاه السعودية ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعتبر من المناطق الزاخرة بالفرص بالنسبة إلى نيسان منذ عام 1956.

ومن جهته، قال أديب تقي الدين، المدير التنفيذي لنيسان العربية السعودية: «يتّجه قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية نحو مستقبل زاهر، حيث سيشهد مزيدًا من التطوير في إطار برنامج رؤية 2030، ونحن حاضرون هنا اليوم كشريك مساهم في هذا التحوّل المستمر في قطاع السيارات في المملكة. ويمثّل الإطلاق الإقليمي لسيارة نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا اليوم محطّة مهمة في مسيرة نيسان، حيث نؤكّد التزامنا تجاه المنطقة التي نواصل فيها طرح ابتكاراتنا المتميّزة».

وتمتاز نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا، أحدث إضافة إلى مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من نيسان، بتصميم مقصورتها الخارجية اللافت وبالعناصر التصميمية الفريدة من نيسان بما فيها شبك V-Motion الأمامي والسقف الانسيابي. وتعزّز جاذبية أكس-تريل بالنسبة إلى العائلات الأبواب الخلفية التي تفتح بزاوية أوسع تصل إلى 85 درجة مما يسهّل دخول الركّاب إلى السيارة. كما خضعت المقصورة الداخلية لترقيات في طراز SL الأعلى من خلال المقاعد المبطّنة بجلد «نابا» الفاخر مع تطريز ثلاثيّ الأبعاد بشكل الألماس.

ويولّد المحرّك الجديد كليًا والمكوّن من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر طاقة تبلغ 181 حصانًا وهي أكبر بمعدّل 12 حصانًا من الطراز السابق، ويرفع عزم الدوران بمعدل 11 نيوتن متر إلى 244 نيوتن متر، مما يسهّل التسارع ويعزّز الثقة أثناء القيادة. ويدعم رفع مستوى الطاقة ناقل حركة بتقنيّة التغيير المستمرّ إضافة إلى مفاتيح نقل الحركة على عجلة القيادة لوقف التحكّم الأوتوماتيكي ونقله إلى السائق.

وزوّدت نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا لأول مرة بنظام الدفع الرباعي الذكيّ مع اقتران مباشر يتفاعل بشكل أسرع من أيّ وقت مضى، مما يتيح نقل الطاقة بكلّ سلاسة بين المحاور لتحقيق أقصى قدر من الثبات. وتوفّر أداة تحكّم بشكل قرص إمكانية الاختيار بين خمسة أوضاع قيادة هي: Off-Road وSnow و Auto و Eco وSports، إضافة إلى نظام التحكّم بنزول المنحدرات.

وتجتمع مزايا السلامة النشطة التي تندرج في إطار التنقّل الذكي من نيسان مع القدرات المعزّزة لتجعل هذه النسخة من أكس-تريل الأكثر أمانًا على الإطلاق، حيث يضمّ درع السلامة 360 نظام الفرملة الطارئة الأوتوماتيكي المزوّد بخاصية استشعار المشاة، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام المساعدة بالضوء العالي، ونظام التدخّل لمنع مغادرة حارة السير ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف. كما زوّدت أكس-تريل للمرة الأولى على الإطلاق بنظام المساعدة شبه المستقل للسائق ProPILOT Assist الذي يمكنه زيادة سرعة السيارة أو تحديدها ضمن مسار واحد أو كبحها.

ويوفر الطراز الجديد كليًا للعملاء إمكانية اختيار الفئة التي تناسب أسلوب حياتهم، فهو متاح بأربعة طرازات مع خيارَي الدفع الثنائي أو الرباعي. هذا بالإضافة إلى مجموعة من 15 لونًا مختلفًا بما في ذلك خمسة خيارات ألوان ثنائية. كما يمكن للعملاء أيضا الاختيار بين خمسة أو سبعة مقاعد.

تعكس نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا توجّه نيسان الأحدث في مجال التصميم وهي الطراز الرابع من فئة السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات الذي يحمل أحدث شعار للعلامة التجارية بعد باترول وباثفايندر وكيكس. تتوفّر نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا اليوم للحجز لدى شبكة وكلاء نيسان في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.