أعلنت «أسواق التميمي»، إحدى أكبر سلاسل التجزئة الغذائية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، عن تعيين بوبي راجيندران رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة إثر ترقية الرئيس التنفيذي السابق عبدالعزيز التميمي إلى منصب العضو المنتدب، إذ تأتي هذه الخطوة تتويجاً للمساعي المشتركة لكل منهما في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء ووضع اسم الشركة على خارطة مجال التجزئة الغذائية محلياً وخارجياً، وقد سرى هذا القرار اعتباراً من 1/1/2023م.

وبهذه المناسبة، أثنى العضو المنتدب «لأسواق التميمي» عبدالعزيز التميمي على إنجازات الرئيس التنفيذي الجديد بوبي راجيندران التي أهلته لتولي هذا المنصب، حيث شغل «راجيندران» مناصب قيادية وتنفيذيه هامة منذ انضمامه «لأسواق التميمي» في العام 2014م، إذ تدرج من كونه نائب رئيس الشؤون المالية والإدارية إلى مدير عام الشركة قبل أن يُمنح منصبه الجديد، لتشهد «أسواق التميمي» خلال سنوات عمله خطوات بارزة تمثلت في زيادة حصصها السوقية وتوسيع نطاق استثماراتها وتعاونها مع موردين محليين وعالميين، حيث سجل «راجيندران» رقماً قياسياً في زيادة المبيعات لتنمو منذ انضمامه بنسبة 49%، علاوة على توسعة قاعدة العملاء بنسبة 28.9%.

يمتلك «راجيندران» سجلاً عملياً حافلاً وخبرة دولية تمتد إلى 30 عاماً في بيع واستيراد مواد التجزئة الغذائية، بالإضافة إلى مهارات عالية في التخطيط الاستراتيجي وزيادة المبيعات وتطوير الأعمال، والتي كرسها خلال سنوات عمله السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإندونيسيا، قاد من خلالها شركات بمليارات الدولارات منها «جونسون دايفرسي» ومجموعتي SuperValu و Havi (الولايات المتحدة للبيع بالتجزئة والأغذية بالجملة)، وتتطلع إدارة «أسواق التميمي» لتطويع المزيد من خبرات «راجيندران» لنقل الشركة إلى مستويات مقدمة.