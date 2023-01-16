كشف تقرير هيئة السوق المالية السعودية للربع الثالث من العام الماضي 2022 أن قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة خلال الربع الثالث من 2022 وصلت إلى 525.3 مليار ريال، لتنخفض بشكل طفيف بنسبة 0.2%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2022.ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الفترة إلى 890 صندوقا، وهو الأعلى تاريخيا، منها 253 صندوقا عاما، و637 صندوقا خاصا.وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) بنهاية الربع الثالث 2022 نحو 677.4 ألف مشترك، مرتفعا من 675.5 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.وفي ما يخص نوع الاستثمار بهذه الصناديق، شكلت قيم أصول أسواق النقد ما نسبته 52% من إجمالي قيم أصول الصناديق العامة، ما يعادل 90.5 مليار ريال.وبخصوص الصناديق الخاصة، شكلت قيم أصول صناديق الأسهم والصناديق العقارية ما نسبته 85% من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، بقيمة 181.7 مليار ريال، و117.6 مليار ريال على التوالي.