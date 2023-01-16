أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين» لشهر نوفمبر 2022، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في السعودية، وتبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

وبحسب النشرة؛ فإن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى نوفمبر الماضي بلغ 1.41 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10742 مصنعاً.

وأوضحت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية نوفمبر بلغ 2201 رخصة منها: 1371 رخصة محجر مواد بناء، و589 رخصة كشف، و172 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و33 رخصة فائض خامات معدنية.

وبيّنت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 حتى نهاية نوفمبر بلغ 885 ترخيصاً، باستثمارات تصل إلى 29.7 مليار ريال، بينما بدأ 989 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات بلغت أكثر من 28.4 مليار ريال، فيما خلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 41159 فرصة وظيفية.

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