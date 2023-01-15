اعترفت هيئة الإحصاء، في تقرير أصدرته أخيراً، أن أسعار البيض المحلي قفزت 41.93% في عام كامل، إذ ارتفع متوسط سعر الطبق بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 22.61 ريال، بعد أن كان متوسط سعر الطبق بقيمة 15.93 ريال في شهر ديسمبر لعام 2021.وسجلت العديد من منتجات الأغذية ارتفاعات ملحوظة، إذ ارتفعت أسعار صلصة الطماطم المحلي بنسبة 23.27% ليبلغ سعر العبوة زنة 135 جم نحو 1.96 ريال، بعد أن كان متوسط سعرها 1.59 ريال.أما أسعار البطاطس المحلي زنة كيلو فقد ارتفعت بنسبة 20.86%، فبلغت 4.23 ريال، بدلاً من 3.5% ريال، مع ارتفاع أسعار السكر زنة 10 كيلو لتصل إلى 35.83 ريال بدلاً من 33.1 ريال بزيادة نسبتها 8.56%.وفي ما يختص بأسعار البن الحب، فبلغت نسبة الارتفاع 21.06% ليبلغ سعر الكيلو للبن 31.79 ريال، بعد أن كان يباع بسعر 26.26 ريال، أما أسعار الهيل الهندي فتراجعت بنسبة 15.28% ليصبح سعر الكيلو نحو 148.6 ريال، بعد أن كانت أسعاره في شهر ديسمبر لعام 2021 نحو 175.41 ريال.وسجلت أسعار الشعير المستورد ارتفاعاً بنسبة 17.64% ليباع الكيس زنة 50 كيلو بسعر 83.04 ريال، بعد أن كان يباع سابقاً بسعر 70.59 ريال.وأظهر التقرير، أن أسعار الحديد سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، إذ بلغ سعر طن الحديد حجم (8 مم) بنهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 3263 ريالاً، فيما كانت أسعار الحديد بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي 3639 ريالاً، بانخفاض نسبته 10.34%.ورغم انخفاض أسعار الحديد، إلا أن أسعار خشب الأبلكاش الأندونيسي للمتر المكعب ارتفعت بنسبة 16.42% ليصبح سعر المتر المكعب 3324 ريالاً، بدلاً من 2855 ريالاً، كأعلى نسبة ارتفاع في أسعار الخشب مقارنة بأصناف الخشب الأخرى.