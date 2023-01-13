وقعت شركة مجموعة خدمات الطعام، إحدى شركات دله البركة، اتفاقيتين مع النقابة العامة للسيارات، الأولى لتقديم خدمة الإعاشة لشركات النقل خلال موسم شهر رمضان 1444 لتوفير وجبات الفطور والسحور، وذلك لعدد 4200 شخص.

والاتفاقية لتأمين خدمات الإعاشة بمراكز النقل الترددي لتغذية 7000 شخص على مدار اليوم، وفقا لقوائم طعام معتمدة خلال موسم الحج ولمدة 3 سنوات ابتداء من موسم الحج المقبل.

تم توقيع الاتفاقيتين على هامش اكسبو الحج 2023، الذي أنهى فعالياته أمس (الخميس) في جدة.

وتشارك مجموعة «دله البركة» راعياً ماسياً في «اكسبو الحج»، للمساهمة في دعم جهود وزارة الحج والعمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، ومواصلة لتاريخها العريق في خدمة الحجاج والمعتمرين، منذ أسسها المغفور له رجل الأعمال صالح كامل رحمه الله.

وتعد مجموعة «دله البركة» من الرواد في قطاع الأعمال السعودي، إذ تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.