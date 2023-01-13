وقعت شركة «دله البركة» القابضة، مذكرتي تعاون مع شركة طيران ناس، من أجل نقل المعتمرين والحجاج، وكذلك الضيافة والفنادق لعملاء ناس في مكة والمشاعر المقدسة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (اكسبو الحج 2023).

وقع الاتفاقية العضو المنتدب لقطاع الضيافة والنقل والمشاعر المقدسة بشركة دله البركة الأستاذ لؤي عبداللطيف غراب، ونائب الرئيس التنفيذي لخدمات الحج والعمرة بطيران ناس، الأستاذ زياد بن سعيد شطا.

وتضمنت الاتفاقية الأولى قيام شركة دله لنقل الحجاج والمعتمرين، بتقديم خدمة النقل للقادمين عبر طيران ناس بين مكة والمدينة والمشاعر المقدسة بأسطولها الحديث من الباصات والذي يبلغ 840 حافلة.

فيما تضمنت الاتفاقية الثانية قيام دله للفنادق والضيافة بتسكين وضيافة الحجاج والمعتمرين القادمين للمملكة عبر طيران ناس.

وتشارك مجموعة «دله البركة» راعياً ماسياً في «اكسبو الحج»، الذي انطلق في «سوبر دوم جدة» يوم الاثنين الماضي، وينهي فعالياته اليوم الخميس، للمساهمة في دعم جهود وزارة الحج والعمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، ومواصلة لتاريخها العريق في خدمة الحجاج والمعتمرين، منذ أسسها المغفور له رجل الأعمال صالح كامل رحمه الله.

وتعد مجموعة «دله البركة» من الرواد في قطاع الأعمال السعودي، إذ تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.