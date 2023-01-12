عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم (الخميس) اجتماعًا مع وزير الدولة للأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني جرانت شابس.

ونوّه الطرفان بالعلاقات التي تجمع البلدين، كما بحثا آفاق التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطاقة، والفرص المستقبلية في القطاع من خلال مذكرة التعاون في قطاع الطاقة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة.

وناقش الوزيران آفاق التعاون في مجال الهيدروجين النظيف، وتطوير وتوطين التقنيات المتعلقة بالتقاط ونقل وتخزين الكربون، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات ذات العلاقة.

كما بحث الطرفان تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وعبرا عن تطلعهما لمشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ عدد من المشاريع في هذا المجال.