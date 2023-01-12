ناقش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية اليوم في الرياض الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية وتطوير التنمية في المملكة وقوانين التعدين الجديدة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كجزء من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، خلال جلسة بعنوان «المملكة: تطوير وتنمية الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية»، إن قوانين التعدين الجديدة والمعدلة تستخدم إطاراً تنظيمياً يتسم بالشفافية ويتبنى مبادئ الاستدامة المناسبة والأثر المجتمعي.

وشارك في الجلسة الحوارية كل من الرئيس التنفيذي لشركة Saudi EXIM المهندس سعد الخلب، ومدير البحوث الاقتصادية بمركز الخليج للأبحاث الدكتور جون سفاكياناكيس، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح أحمد إسماعيل.

وبين الأمير سلطان أن الاستثمار في الطاقة يتطلب استثمارات ضخمة وضمانًا ووفرة وجودة، مبيناً أن التعدين يمثل الركيزة الثالثة في رؤية المملكة 2030، مفيدًا بأن استراتيجية التعدين احتوت على العديد من المبادرات وتتمتع بشفافية تشجع على الاستدامة.

وقال: «منذ إطلاق الرؤية وصل حجم التمويل إلى 10 مليارات ريال»، مبينًا أن الصندوق منذ تأسيسه عام 1974 يلعب دوراً محورياً في مجال التمويل الصناعي، ويسهم في دعم العديد من القطاعات، ومنها التعدينية والخدمات اللوجستية، والطاقة.

وعدّ الأمير سلطان بن خالد صندوق التنمية الصناعي من أكبر المقرضين، ويستثمر في الهيدروجين ومرافق الألواح الشمسية والعديد من المنتجات، التي ستضاف لخدمة الاقتصاد في المملكة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة سعودي أكسيوم المهندس سعد الخلب أن المملكة تحظى بقطاع تعديني يشتمل على الكثير من المعادن، مما يوفر الفرص للمستثمرين والمصدرين فيها، متناولاً أهمية تعزيز الشراكات مع المستثمرين والموردين والمصدرين والمؤسسات المالية في قطاع التعدين.

وتحدثت وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح أحمد إسماعيل عن الإجراءات التنظيمية والتشريعية في المملكة، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كجزء من برامج تحقيق الرؤية، متناولة استراتيجية تكامل القطاعات واستراتيجية الاستثمار. وقالت: «يعدّ التعدين من الركائز الأساسية لمبادرة وبرامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، ويلعب دوراً كبيراً في المبادرات والبرامج، ومكونًا أساسيًا لاقتصاد المملكة».

وأوضحت أن نمو الفرص في قطاع التعدين كبير، متوقعة أن يوفر بحلول 2030 أكثر من 250 ألف وظيفة.