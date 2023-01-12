يأتي الهاتف مع شاشة عرض AMOLED فائقة ومُنحنية 120 هرتز، وبطارية ضخمة 5100 مللي أمبير في تصميم نحيف، ما يجعله يوّفر مرئيات رائعة طوال اليوم

أعادت العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا HONOR تقديم عروضها لمُستخدمي الأجهزة الذكية عن طريق فتح الباب للطلب المُسبق للهاتف الجديد كُليًا HONOR X9a في السوق السعودية. جاء ذلك ضمن حفلٍ محلي ضمّ نخبةً من الإعلاميين والمؤثرين التقنيين، وخبراء التقنية في العاصمة السعودية الرياض. أعلن فيه مدير HONOR السعودية جيري لياو عن إطلاق الهاتف الجديد والذي يُقدّم بصفته آخر هواتف سلسلة HONOR X Series – تحسينات مُهمة بالنسبة لشاشة العرض، البطارية، والأداء. حيث يأتي مع شاشة عرض AMOLED مُنحنية 120 هرتز، بطارية ضخمة 5100 مللي أمبير، وسعة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجابايت، كل ذلك في تصميم نحيف. يهدُف هاتف HONOR X9a – الذي يأتي بسعر مُناسب للغاية – إلى جعل التكنولوجيا أسهل للمُستخدمين في منطقة الشرق الأوسط من خلال التصنيع المتين، كما أعلن عن اقتراب طرح الهواتف المقبلة من سلسلة X في السعودية.

وفي هذا الإطار صرّح المدير التنفيذي لشركةHONOR Device Co, Ltd في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشاو ليكون: «نحن مُلتزمون بتقديم أفضل تجربة في السوق للمُستهلكين العالميين من خلال الابتكار التكنولوجي المُستمر». واستطرد قائلًا: «كونه يتمتّع بتحسينات جوهرية، يُقدم هاتف HONOR X9a أحدث حلول الهواتف الذكية التي توصلنا لها، بما في ذلك شاشة عرض استثنائية وتصميم رائع، مع أسعار مُناسبة. الأمر الذي يضع معاييرًا جديدة لفئة الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة».

ومن جانبه أشار الخبير التقنية وصاحب منصة New Tech عبدالله الغفيص أن هاتف HONOR X9a صُمّم للجمهور المُحب للأناقة، وهو متوّفر بثلاثة ألوان مُذهلة: التيتانيوم الفضي، أسود منتصف الليل والأزرق المُحيطي.

شاشة عرض رائعة لتجربة مُشاهدة لا تُنسى

وفي مزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف تحدّث الغفيص عن شاشة هاتف HONOR X9a وهي شاشة عرض مُنحنية بزاوية 45 درجة من نوع AMOLED 120 هرتز، ولذلك فإنها توّفر استجابة مُمتازة أثناء مُمارسة الألعاب أو المُشاهدة، كما تدعم الشاشة 1.07 مليار لون ما يُنتج صور زاهية بمستويات مُبهرة من الوضوح وألوان تُطابق الواقع. إلى جانب الحواف فائقة النحافة التي تجعل نسبة الشاشة إلى الجسم 93٪، والزجاج المُنحني المُقوّى، فإن شاشة العرض الرائدة في هاتف HONOR X9a تُقدّم تجربة مُشاهدة استثنائية.

وأثناء مُمارسة الألعاب، عندما يحتاج اللاعب إلى القيام بردود أفعال سريعة، فإنه سيُقدّر في هذه اللحظة الاستجابة السريعة لشاشة هاتف HONOR X9a، والتي تدعم مُعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومُعدل حساسية لمس الشاشة 300 هرتز، ما يُمكّن الجهاز من تسجيل أو القيام برد فعل على ما يقوم به المُستخدم على الهاتف في نفس اللحظة. ولأنه من الوارد أن يقوم المُستخدم بالإمساك بالهاتف بيدٍ واحدة، يُقدم هاتف HONOR X9a خاصية منع لمس الشاشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، من أجل منع اللمس العشوائي للشاشة.

تتميّز شاشة هاتف HONOR X9a بأنها مُريحة للعين، كونها تأتي مع شهادة TÜV Rheinland لانبعاثات الضوء الأزرق الخافت. كما تتمتّع بتقنية تعتيم الشاشة PWM بتردد 1920 هرتز، والتي تُقلل وميض الشاشة، وتُجنّب إجهاد العين الذي يُصاحب الاستخدام المُطوّل من أجل قراءة مُريحة وآمنة.

بطارية طويلة الأمد في تصميم نحيف

على الرغم من أن نحافة هاتف HONOR X9a تبلغ 7.9 مللي، ووزنه يبلغ 175 جرام، إلّا أن الهاتف يأتي مع بطارية ضخمة تسع 5100 مللي أمبير، تدعم ما يصل إلى 29 ساعة من الاستماع إلى الموسيقى عبر يوتيوب، 24 ساعة من مُشاهدة فيديوهات اليوتيوب، 19 ساعة من تصفّح موقع تيك توك، وما يصل إلى 21 ساعة من تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي أو 11 ساعة من مُمارسة الألعاب، كل ذلك بشحنة واحدة. وهو الأمر المثالي بالنسبة للمُستخدمين الذين يوّدون البقاء على اتصال طوال اليوم دون القلق بشأن نفاد البطارية.

من خلال شحنة واحدة كاملة، يدعم هاتف HONOR X9a ما يصل إلى يومين من الاستخدام لتعمل، تلعب أو تُشاهد المواد الترفيهية بدون انقطاع أثناء التنقّل. 30 دقيقة فقط من الشحن، تكفي هاتف HONOR X9a ليسمح لك بمُشاهدة فيديوهات حيّة لمُدة 12 ساعة ونصف، مما يجنب المستخدمين القلق بشأن البطارية المنخفضة. حتى بعد 1000 دورة من الشحن والتفريغ، سيظل هاتف HONOR X9a بالقوّة الكافية التي تُمكنّه من العمل بطاقة كبيرة حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

تصميم فائق النحافة مع الـ Dynamic Eye الأيقونية

تماشيًا مع مهمة سلسلة X Series لإتاحة تكنولوجيا HONOR للجميع، فقد ورث هاتف HONOR X9a تصميم الكاميرا المُميز لسلسلة الهواتف الرائدة الأيقونية Magic Series. وهي عبارة عن كاميرا خلفية دائرية تُسمى الـ «Dynamic Eye» تأسر المشاهدين كُلمّا التقطتهم. أما الكاميرات الثلاث المُثبتة حول الـ Dynamic Eye، فإنها تسمح للمُستخدمين بالتقاط لحظات حياتهم اليومية في صور وفيديوهات، والتي يُمكنك مُشاركتها بين الأصدقاء والعائلة بكبسة زر، وهي تأتي كالتالي: كاميرا أساسية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل، كاميرا بزاية عريضة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل.

سعة تخزين كبيرة لتُلائم احتياجاتك

لابُد أن الاحتفاظ بالذكريات في صور أو فيديوهات في الهاتف قد يأخذ مساحة كبيرة من التخزين، ولكن هاتف HONOR X9a يتضمن ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، لكي يتمكّن المُستخدم من الحصول على مساحة كافية للاحتفاظ بجميع لحظاتهم الخاصة ومحتواهم المفضّل أينما ذهبوا. نسخة الهاتف التي تحتوي على ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت ستكون مُتاحة بشكل حصري على متجر HONOR الإلكتروني ومتجر شرف دي جي، وبذلك يُمكن للمُستهلك الاختيار تبعًا لتفضيلاتهم واحتياجاتهم.

الأسعار والإتاحة

ابتداءً من 11 يناير، سيُتاح هاتف HONOR X9a للطلب المُسبق في المملكة العربية السعودية في مكتبات جرير، eXtra، STC، لولو، X-cite، وALI للإلكترونيات – رد سي مول، بسعر 1399 ريالاً سعودياً. وعند الشراء، سيحصل الجمهور على هدايا مجانية بقيمة 1215 ريالاً سعودياً، تشمل سمّاعة HONOR Earbuds X2، سماعات بلوتوث، وكوب للقهوة، وحامل هاتف دائري، إلى جانب ضمان لمُدة 6 أشهر على الشاشة خاص بدول مجلس التعاون الخليجي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.hihonor.com/sa-ar/