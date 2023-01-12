أعلنت شركة جريت وول موتور الصينية (GWM) لصناعة السيارات رسمياً، تدشين أول مركز إقليمي لها لتوزيع قطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط، يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبتدشين هذا المركز، تهدف شركة جريت وول موتور إلى تعزيز خدمات ما بعد البيع، وتلبية قدر أكبر من حاجات عملائها في 22 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفي إطار خطة تميز الخدمات الأوسع نطاقاً التي وضعتها شركة جريت وول موتور، فإن الهدف من تدشين هذا المركز هو تقليل دورة الخدمات اللوجستية مع إثراء نطاق قطع الغيار. وقد أدت هذه الخطة، التي بدأ تنفيذها قبل 6 أشهر، إلى زيادة معدل الرضا بين المستخدمين النهائيين والموزعين، ومن المتوقع تحقيق المزيد من النتائج.ويعد تدشين هذا المركز دليلاً على التزام شركة جريت وول موتور واهتمامها بتوسيع نطاق أعمالها في سوق الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس أيضاً على تدشين أول مكتب إداري في الشرق الأوسط في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، والذي بدأ في مارس 2022.وصرّح المدير التنفيذي لشركة جريت وول موتور الشرق الأوسط توني صن قائلاً: «إن مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط علامة فارقة أولى نحو تحقيق أهداف التوسع الإستراتيجي لخدمات شركة جريت وول موتور في هذه المنطقة».وأعرب مدير عام إدارة قطع الغيار في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة (الشركة الموزعة لجريت وول موتور في السعودية) ربيع غالب، عن رضاه عن العمل مع شركة جريت وول موتور في العديد من المشاريع والمجالات الواعدة.